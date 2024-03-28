Исследование показало, каковы причины и последствия агрессивного поведения водителей на дороге

Дорожная ярость может иметь роковые последствия. Фото: thenewdaily.com.au

Агрессия за рулем является распространенной, финансово дорогой, а иногда и роковой проблемой. Дорожная ярость, которая в лучшем случае проявляется в скандалах и проклятиях, а в худшем — в умышленном подрезании авто оппонента или вытеснении его на обочину, может закончиться трагическим ДТП.

Об этом написал Insurify.

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Чтобы лучше понять последствия агрессивного вождения, компания Insurify опросил более 1000 американских водителей и проанализировала статистику по агрессивному вождению, предоставленную Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA) и Национальным советом безопасности (NSC).

Основные выводы исследования

По данным Системы отчетности по анализу смертности NHTSA (FARS), из в среднем 373 водителя и 662 пассажира погибают в ДТП из-за агрессивности на дороге каждый год, начиная с 2019-го.

Начиная с 2020-го, по данным Архива огнестрельного насилия (Gun Violence Archive, GVA), на дорогах возникает в среднем 601 случай насилия с применением огнестрельного оружия в год.

58% водителей в США сообщают об агрессивном поведении на дороге, а 41% признают, что иногда чувствуют его сами.

Мужчины на 20% чаще признаются в том, что ведут себя агрессивно на дороге, чем женщины.

Миллениалы (поколение родившееся в 1981-1996 годах) наиболее склонны к агрессивным действиям на дороге.

Представители поколения Х (1963–1985) признаются, что чаще всего выходят из своих автомобилей, чтобы вступить в конфликт с другими водителями.

Водителей больше всего раздражает, когда их подрезают, причем 55% из них оценивают это обстоятельство по 4 или выше по шкале от 1 до 5.

Ранее сообщалось, что в Украине резко изменилось количество ДТП с участием пешеходов. Также мы писали, когда следует начинать ремонт авто после ДТП.