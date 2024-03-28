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Розкриті причини та наслідки агресивної поведінки водіїв на дорозі — дослідження

28 березня 2024 19:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Дослідження показало, якими є причини та наслідки агресивної поведінки водіїв на дорозі
Дорожня лють може мати фатальні наслідки. Фото: thenewdaily.com.au
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Агресія за кермом є поширеною, фінансово дорогою, а іноді й фатальною проблемою. Дорожня лють, яка в кращому випадку проявляється в скандалах та прокльонах, а у гіршому — в навмисному підрізанні авто опонента або витіснення його на узбіччя, може закінчитися трагічним ДТП.

Про це написав Insurify.

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Щоб краще зрозуміти наслідки агресивного водіння, компанія Insurify опитала понад 1000 американських водіїв та проаналізувала статистику щодо агресивного водіння, надану Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху (NHTSA) та Національною радою безпеки (NSC).

Основні висновки дослідження

  • За даними Системи звітності з аналізу смертності NHTSA (FARS), з в середньому 373 водії та 662 пасажири гинуть у ДТП через агресивність на дорозі щороку, починаючи з 2019-го.
  • Починаючи з 2020-го, за даними Архіву вогнепального насильства (Gun Violence Archive, GVA), на дорогах виникає в середньому 601 випадок насильства із застосуванням вогнепальної зброї на рік.
  • 58% водіїв у США повідомляють про агресивну поведінку на дорозі, а 41% визнають, що іноді відчувають її самі.
  • Чоловіки на 20% частіше зізнаються в тому, що поводяться агресивно на дорозі, ніж жінки.
  • Міленіали (покоління народжене в 1981-1996 роках) найбільш схильні до агресивних дій на дорозі.
  • Представники покоління Х (1963-1985) зізнаються, що найчастіше виходять зі своїх автомобілів, щоб вступити в конфлікт з іншими водіями.
  • Водіїв найбільше розлючує, коли їх підрізають, причому 55% з них оцінюють цю обставину на 4 або вище за шкалою від 1 до 5.

Раніше ми повідомляли, що в Україні різко змінилася кількість ДТП за участю пішоходів. Також ми писали, коли варто починати ремонт авто після ДТП.

ДТП
авто
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дослідження
автомобіль
агресивні люди

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