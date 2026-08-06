Рейтинг надежности кроссоверов и внедорожников Toyota

Toyota Sequoia 2023 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Японский автопроизводитель Toyota славится как создатель самых надежных автомобилей в мире. Модели этого бренда без труда преодолевают отметку в 320 000 км пробега без серьезного ремонта. В линейке представлены как классические рамные автомобили с мостовой подвеской, так и современные технологичные кроссоверы для всей семьи.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Легендарная серия

Модель Toyota Land Cruiser 80-й серии выпускалась с 1990 года и стала настоящей иконой благодаря цельным мостам и межколесным блокировкам. Версия 100-й серии получила мощный 4,7-литровый V8, который легко выдерживает пробег свыше 640 000 км. Современные модификации 250-й серии и классическая 70-я серия до сих пор остаются эталоном выносливости на тяжелом бездорожье.

Не менее известен пикап Toyota Hilux, который продается с 1968 года на прочной лестничной раме. На его базе был создан семейный 7-местный внедорожник Toyota Fortuner с надежным 2,8-литровым турбодизелем мощностью 201 к.с. Особое место занимает военный экстремальный Toyota Mega Cruiser с 4,1-литровым дизелем и полноуправляемым шасси.

Настоящие гиганты

Полноразмерный пикап Toyota Tundra прошел путь от классических V8 до современного 3,5-литрового twin-turbo V6 мощностью 389 к.с. Утилитарный Toyota 4Runner с 1984 года предлагает покупателям неизменную надежность в сочетании с 4-литровым двигателем V6. Большой семейный внедорожник Toyota Sequoia в новом поколении получил гибридную установку мощностью 437 к.с. и прочный задний мост.

Среднеразмерный пикап Toyota Tacoma в версиях TRD предлагает заводские блокировки и специальную внедорожную подвеску.

Самым популярным кроссовером бренда остается Toyota RAV4 с 2,5-литровым двигателем мощностью 203 к.с. или экономичными гибридными системами. Несмотря на мелкие кампании по отзыву в отдельные годы, эти автомобили остаются лучшим выбором для сложных условий.

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