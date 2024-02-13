Протест фермеров — на одном КПП между Молдовой и Румынией застряли более сотни грузовиков

КПП между Молдовой и Румынией. Фото: esp.md

Более сотни грузовиков и пассажиров застряли на одном из контрольно-пропускных пунктов между Молдовой и Румынией. Это произошло в результате протеста фермеров, перекрывших движение.

Об этом сообщает Newsmaker во вторник, 13 февраля.

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Протест фермеров между Молдовой и Румынией

На вечер понедельника, 12 февраля, на КПП Леушени-Албица стояли в очереди 136 больших грузовиков, пять автобусов и четыре микроавтобуса. Еще 230 легковых машин были направлены на другие пункты пропуска.

Пограничная полиция Молдовы призвала фермеров прекратить блокаду границы и уважать права других людей.

Протестующие требуют от правительства отреагировать на их проблемы и хотят 400 млн леев на компенсации средним и мелким аграриям, которые, по их словам, больше всего пострадали от различных вызовов за последние два года.

Напомним, очереди на границе с Европейским Союзом во вторник, 13 февраля, зафиксированы только на одном пункте пропуска. Водителям придется подождать, прежде чем уехать из страны. Однако следует учитывать вероятность нестабильной работы электронных систем контрольных служб.

Также польская полиция открыла уголовное производство по инциденту на границе, во время которого протестующие фермеры высыпали часть зерна из украинских грузовиков. Украина ожидает решительную реакцию польской стороны.