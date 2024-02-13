Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Протест фермерів — на одному КПП між Молдовою та Румунією застрягли понад сотня вантажівок arrow

Протест фермерів — на одному КПП між Молдовою та Румунією застрягли понад сотня вантажівок

13 лютого 2024 08:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Протест фермерів — на одному КПП між Молдовою та Румунією застрягли понад сотня вантажівок
КПП між Молдовою та Румунією. Фото: esp.md
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Понад сотня вантажівок та пасажирів застрягли на одному з контрольно-пропускних пунктів між Молдовою і Румунією. Це сталося внаслідок протесту фермерів, які перекрили рух.

Про це повідомляє Newsmaker у вівторок, 13 лютого.

Читайте також:

Протест фермерів між Молдовою та Румунією

Станом на вечір понеділка, 12 лютого, на КПП Леушені-Албіца стояли у черзі 136 великих вантажівок, п’ять автобусів і чотири мікроавтобуси. Ще 230 легкових машин спрямували на іншу пункти пропуску.

Прикордонна поліція Молдови закликала фермерів припинити блокаду кордону та поважати права інших людей.

Протестувальники вимагають від уряду відреагувати на їхні проблеми та хочуть 400 млн леїв на компенсації середнім і дрібним аграріям, які, за їхніми словами, найбільше постраждали від різних викликів за останні два роки. 

Нагадаємо, черги на кордоні із Європейським Союзом у вівторок, 13 лютого, зафіксовано лише на одному пункті пропуску. Водіям доведеться почекати, перш ніж виїхати з країни. Однак варто враховувати ймовірність нестабільної роботи електронних систем контрольних служб.

Також польська поліція відкрила кримінальне провадження щодо інциденту на кордоні, під час якого фермери-протестувальники висипали частину зерна з українських вантажівок. Україна очікує рішучої реакції польської сторони.

Молдова
Румунія
вантажівки
фермери
автомобіль

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі