Протест фермерів — на одному КПП між Молдовою та Румунією застрягли понад сотня вантажівок

КПП між Молдовою та Румунією. Фото: esp.md

Понад сотня вантажівок та пасажирів застрягли на одному з контрольно-пропускних пунктів між Молдовою і Румунією. Це сталося внаслідок протесту фермерів, які перекрили рух.

Про це повідомляє Newsmaker у вівторок, 13 лютого.

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Протест фермерів між Молдовою та Румунією

Станом на вечір понеділка, 12 лютого, на КПП Леушені-Албіца стояли у черзі 136 великих вантажівок, п’ять автобусів і чотири мікроавтобуси. Ще 230 легкових машин спрямували на іншу пункти пропуску.

Прикордонна поліція Молдови закликала фермерів припинити блокаду кордону та поважати права інших людей.

Протестувальники вимагають від уряду відреагувати на їхні проблеми та хочуть 400 млн леїв на компенсації середнім і дрібним аграріям, які, за їхніми словами, найбільше постраждали від різних викликів за останні два роки.

Нагадаємо, черги на кордоні із Європейським Союзом у вівторок, 13 лютого, зафіксовано лише на одному пункті пропуску. Водіям доведеться почекати, перш ніж виїхати з країни. Однак варто враховувати ймовірність нестабільної роботи електронних систем контрольних служб.

Також польська поліція відкрила кримінальне провадження щодо інциденту на кордоні, під час якого фермери-протестувальники висипали частину зерна з українських вантажівок. Україна очікує рішучої реакції польської сторони.