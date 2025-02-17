Продать или регистрировать - что делать с украинскими авто в ЕС

Что делать с украинскими авто в ЕС Графика: Новини.LIVE

Некоторые страны ЕС ужесточили требования относительно регистрации автомобилей, которыми пользуются украинские беженцы в Европе. Среди таких стран — Германия, которая с начала войны приняла наибольшее количество украинцев. Новини.LIVE разбирались, сколько обойдется перерегистрация, какие документы необходимо подготовить и к каким проблемам готовиться при возврате в Украину.

Штраф или регистрация

Больше всего беженцев из Украины среди всех европейских стран проживает в Германии. По данным Агентства ООН по делам беженцев, на 16 декабря 2024 года в Германии находилось почти 1,2 млн человек в статусе беженца. Причем многие из них, спасаясь от войны, которую развязала Россия против Украины, добрались сюда на своих собственных автомобилях. Однако с конца 2024 года в Германии вступили в силу новые правила, согласно которым, все автомобили с украинскими номерными знаками должны будут получить немецкую регистрацию, если они находятся на территории Германии более одного года.

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Эксплуатация не зарегистрированного в Германии автомобиля, который должен быть зарегистрирован после того, как истек годовой срок, теперь является административным правонарушением, которое может повлечь за собой штраф в размере 70 евро.

Важно помнить, что немцы учитывает время пребывания в стране именно автовладельца. Другими словами, исчисление времени начинается с момента регистрации в Германии не авто, а его владельца. Если же вы ввезли автомобиль позже, то об этом также стоит проинформировать немецкие власти отдельно. То же самое нужно сделать, если вы приняли решение вывезти автомобиль из Германии.

Стоит отметить, что для каждой страны ЕС правила разнятся. Большинство стран ЕС, включая Польшу, где проживает почти 1 млн наших граждан, разрешают украинским беженцам не перерегистрировать свои автомобили до конца действия временной защиты.

Сколько стоит регистрация авто в Германии

Где бы вы не находились в пределах ЕС, перерегистрация авто, обойдется в "копеечку". Сама процедура регистрации автомобиля обходится порядка 100 евро, обязательный техосмотр - около 500 евро, включая расходы на получение европейского сертификата соответствия. Еще от 200 евро — годовой автомобильный налог.

И самое дороге — это обязательное для регистрации страхование гражданской ответственности (ОСАГО), которое обойдется около 800 евро. Дело в том, что страховка для начинающих в разы дороже, чем для водителей, имеющих стаж вождения без аварий. А опыт вождения с украинскими водительскими правами европейские страховые компании не учитывают. Поэтому, все украинцы фактически должны платить как начинающие водители, если хотят поставить авто на учет в Европе.



Государственная граница Украины ФОТО: ГПСУ

Итого — за регистрацию придется заплатить не менее 1,5 тыс. евро. Это в том случае, если техосмотр будет пройден удачно и вам не нужно будет приводить свой автомобиль в соответствие с европейскими стандартами.

Как говорит Новини.LIVE адвокат Вадим Володарский, многим украинским автовладельцам будет сложно пройти строгий европейский техосмотр с их машинами. "На практике это будут большие проблемы, так как очень много нюансов. Я могу сказать одно. Я рекомендую перерегистрировать авто только в том случае, если человек вообще не планирует возвращать его в Украину. К тому же, учитывая, что у нас автомобили дороже из-за пошлин, хороший вариант будет продать в Украине свой автомобиль, а в Европе купить себе другой", — сказал нам Володарский.

Помимо сомнительного технического состояния подержанных автомобилей, много лет не подвергавшихся техосмотру (в Украине он необязателен), главной преградой станет получение сертификата соответствия.

"Особенно это касается автомобилей из США, которых в Украине очень много. С такими автомобилями регистрация в Европе может быть проблемой из-за различий в стандартах светотехники", — говорит Новини.LIVE Володарский.



Из хорошего - прямого требования о снятии авто с учета в Украине, та же Германия или Испания, не требует.

Можно ли вернутся в Украину

Учитывая текущую ситуацию, десятки тысяч украинских автомобилей, которые выехали в ЕС и там получили европейские документы, будут иметь "двойную" регистрацию. При этом, ввоз на территорию Украины таких автомобилей не будет требовать уплаты таможенных пошлин или регистрации. Для этого будет достаточно заменить номерные знаки на украинские перед пересечением границы.

Как сообщили на запрос Новини.LIVE в Государственной таможенной службе Украины, ввоз на таможенную территорию Украины транспортных средств личного пользования, не потерявших статус украинских товаров, относительно которых подтвержден факт предварительного их вывоза за пределы таможенной территории Украины и возвращаются в Украину, осуществляется с освобождением от уплаты таможенных платежей.

"Транспортные средства, временно выехавшие за пределы Украины с государственными номерными знаками и документами о регистрации (т.е. транспортные средства состоят на учете в сервисных центрах МВД), по возвращению на территорию Украины не подлежит повторной государственной регистрации", — ответили в Государственной таможенной службе Украины, добавив, что информация о пересечении таможенной границы таких транспортных средств (с указанием VIN-кода и направления перемещения) фиксируется в электронных информационным ресурсам таможенных органов.







Другими словами, как говорит адвокат Володарский, все зависит от того, останется ли у вас украинская регистрация.

"Если остается, то вы сможете въехать, как на украинском авто. Если нет, то будет считаться, что оно снято с регистрации и стоит на европейских номерах. И соответственно, для такого автомобиля будет действовать режим временного ввоза. Для нерезидентов Украины - это 180 дней. Для резидентов меньше. И если этот срок просрочен, то могут быть крупные штрафы и даже конфискация", — сказал нам Володарский.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, с 30 сентября 2024 года находящиеся в Германии больше года украинские водители обязаны зарегистрировать свои автомобили в соответствии с немецким законодательством и получить местные номерные знаки. Это новое правило, направленное на борьбу с нарушениями регистрации автомобилей, обязательно, и его игнорирование приведет к штрафам. Если вы продолжаете пользоваться украинскими номерами после года пребывания в Германии, вас могут оштрафовать на сумму от 70 до 105 евро.