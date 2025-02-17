Продати чи реєструвати - що робити з українськими авто в ЄС

Що робити з українськими авто в ЄС Графіка: Novyny.LIVE

Деякі країни ЄС посилили вимоги щодо реєстрації автомобілів, якими користуються українські біженці в Європі. Серед таких країн — Німеччина, яка з початку війни прийняла найбільшу кількість українців. Новини.LIVE розбиралися, скільки коштуватиме перереєстрація, які документи необхідно підготувати і до яких проблем готуватися під час повернення в Україну.

Штраф чи реєстрація

Найбільше біженців з України серед усіх європейських країн проживає в Німеччині. За даними Агентства ООН у справах біженців, на 16 грудня 2024 року в Німеччині перебувало майже 1,2 млн осіб у статусі біженця. Причому багато хто з них, рятуючись від війни, яку розв'язала Росія проти України, дісталися сюди на своїх власних автомобілях. Однак з кінця 2024 року в Німеччині набули чинності нові правила, згідно з якими, всі автомобілі з українськими номерними знаками повинні будуть отримати німецьку реєстрацію, якщо вони перебувають на території Німеччини більше одного року.

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Експлуатація незареєстрованого в Німеччині автомобіля, який має бути зареєстрований після того, як минув річний термін, тепер є адміністративним правопорушенням, що може спричинити за собою штраф у розмірі 70 євро.

Важливо пам'ятати, що німці враховує час перебування в країні саме автовласника. Іншими словами, обчислення часу починається з моменту реєстрації в Німеччині не авто, а його власника. Якщо ж ви ввезли автомобіль пізніше, то про це також варто проінформувати німецьку владу окремо. Те ж саме потрібно зробити, якщо ви прийняли рішення вивезти автомобіль з Німеччини.

Варто зазначити, що для кожної країни ЄС правила різняться. Більшість країн ЄС, включно з Польщею, де проживає майже 1 млн наших громадян, дозволяють українським біженцям не перереєстровувати свої автомобілі до кінця дії тимчасового захисту.

Скільки коштує реєстрація авто в Німеччині

Де б ви не знаходилися в межах ЄС, перереєстрація авто, обійдеться в "копієчку". Сама процедура реєстрації автомобіля обходиться близько 100 євро, обов'язковий техогляд - близько 500 євро, включно з витратами на отримання європейського сертифіката відповідності. Ще від 200 євро — річний автомобільний податок.

І найдорожче — це обов'язкове для реєстрації страхування цивільної відповідальності (ОСЦПВ), яке обійдеться близько 800 євро. Річ у тім, що страховка для початківців у рази дорожча, ніж для водіїв, які мають стаж водіння без аварій. А досвід водіння з українськими водійськими правами європейські страхові компанії не враховують. Тож, усі українці фактично мають платити як водії-початківці, якщо хочуть поставити авто на облік у Європі.

Державний кордон України ФОТО: ДПСУ



Разом — за реєстрацію доведеться заплатити щонайменше 1,5 тис. євро. Це в тому разі, якщо техогляд буде пройдено вдало і вам не потрібно буде приводити свій автомобіль у відповідність до європейських стандартів.

Як каже Новини.LIVE адвокат Вадим Володарський, багатьом українським автовласникам буде складно пройти суворий європейський техогляд з їхніми машинами. "На практиці це будуть великі проблеми, оскільки дуже багато нюансів. Я можу сказати одне. Я рекомендую перереєстровувати авто тільки в тому разі, якщо людина взагалі не планує повертати його в Україну. До того ж з огляду на те, що у нас автомобілі дорожчі через мита, хороший варіант буде продати в Україні свій автомобіль, а в Європі купити собі інший", - сказав нам Володарський.

Крім сумнівного технічного стану старих автомобілів, які багато років не проходили техогляду (в Україні він необов'язковий), головною перешкодою стане отримання сертифіката відповідності.

"Особливо це стосується автомобілів зі США, яких в Україні дуже багато. З такими автомобілями реєстрація в Європі може бути проблемою через відмінності в стандартах світлотехніки", — каже Новини.LIVE Володарський.



З хорошого — прямої вимоги про зняття авто з обліку в Україні, та ж Німеччина або Іспанія, не виставляє.

Подвійна реєстрація

З огляду на поточну ситуацію, десятки тисяч українських автомобілів, які виїхали в ЄС і там отримали європейські документи, матимуть "подвійну" реєстрацію. При цьому, ввезення на територію України таких автомобілів не вимагатиме сплати митних зборів або реєстрації. Для цього буде достатньо замінити номерні знаки на українські перед перетином кордону.

Як повідомили на запит Новини.LIVE у Державній митній службі України, ввезення на митну територію України транспортних засобів особистого користування, що не втратили статус українських товарів, щодо яких підтверджено факт попереднього їх вивезення за межі митної території України та які повертаються в Україну, здійснюється зі звільненням від сплати митних платежів.

"Транспортні засоби, які тимчасово виїхали за межі України з державними номерними знаками та документами про реєстрацію (тобто транспортні засоби перебувають на обліку в сервісних центрах МВС), по поверненню на територію України не підлягають повторній державній реєстрації", - відповіли у Державній митній службі України, додавши, що інформація про перетин митного кордону таких транспортних засобів (із зазначенням VIN-коду та напряму переміщення) фіксується в електронних інформаційних ресурсах митних органів.





Інакше кажучи, як каже адвокат Володарський, усе залежить від того, чи залишиться у вас українська реєстрація.

"Якщо залишається, то ви зможете в'їхати, як на українському авто. Якщо ні, то вважатиметься, що його знято з реєстрації та стоїть на європейських номерах. І відповідно, для такого автомобіля діятиме режим тимчасового ввезення. Для нерезидентів України — це 180 днів. Для резидентів менше. І якщо цей термін прострочено, то можуть бути великі штрафи й навіть конфіскація", — резюмував Володарський.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE, з 30 вересня 2024 року українські водії, які перебувають у Німеччині більше року, зобов’язані зареєструвати свої автомобілі відповідно до німецького законодавства та отримати місцеві номерні знаки. Це нове правило, яке спрямоване на боротьбу з порушеннями реєстрації автомобілів, є обов’язковим, і його ігнорування призведе до штрафів. Якщо ви продовжуєте користуватися українськими номерами після одного року перебування в Німеччині, вас можуть оштрафувати на суму від 70 до 105 євро.