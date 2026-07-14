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Главная Авто Пробки на выезде в Венгрию: очереди на границе 14 июля

Пробки на выезде в Венгрию: очереди на границе 14 июля

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 10:22
Очереди на границе 14 июля: где самые большие пробки на КПП
Очереди на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

Во вторник, 14 июля, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Венгрию и Польшу. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 14 июля

Сегодня, 14 июля, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 11 контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 14 липня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 20 л/а, 0 автобусов, 20 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 14 липня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 14 липня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 40 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 15 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 14 липня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 14 липня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что эксперты назвали самыми удачными годами выпуска Honda Odyssey модели 2004 и 2017 годов, отметив их надежность, безопасность и небольшое количество технических проблем. В то же время версию 2003 года считают одной из самых неудачных из-за многочисленных неисправностей, в частности проблем с трансмиссией, подушками безопасности и стояночным тормозом. Специалисты советуют учитывать год выпуска перед покупкой этого минивэна на вторичном рынке.

Новини.LIVE также писали, что проколотое колесо можно временно отремонтировать без домкрата и замены шины с помощью аэрозольного герметика. Такой способ занимает всего несколько минут и подходит для небольших проколов диаметром до 6 мм, после чего колесо необходимо подкачать. В то же время эксперты подчеркивают, что это лишь временное решение, а впоследствии шину следует отремонтировать или заменить.

Польша Венгрия очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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