Очереди на границе 14 июля: где самые большие пробки на КПП

Очереди на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

Во вторник, 14 июля, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Венгрию и Польшу. Водителям рекомендуют заранее планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 14 июля

Сегодня, 14 июля, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на 11 контрольно-пропускных пунктах.

Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

Устилуг — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Угринов — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Краковец — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Шегини — 20 л/а, 0 автобусов, 20 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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Малый Березный — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Ужгород — 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Тиса — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Дзвинково — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

Косино — 40 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

Лужанка — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Вилок — 15 л/а, 0 пешеходов;

Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;

Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Дяковцы — 0 л/а, 0 пешеходов.

Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что эксперты назвали самыми удачными годами выпуска Honda Odyssey модели 2004 и 2017 годов, отметив их надежность, безопасность и небольшое количество технических проблем. В то же время версию 2003 года считают одной из самых неудачных из-за многочисленных неисправностей, в частности проблем с трансмиссией, подушками безопасности и стояночным тормозом. Специалисты советуют учитывать год выпуска перед покупкой этого минивэна на вторичном рынке.

Новини.LIVE также писали, что проколотое колесо можно временно отремонтировать без домкрата и замены шины с помощью аэрозольного герметика. Такой способ занимает всего несколько минут и подходит для небольших проколов диаметром до 6 мм, после чего колесо необходимо подкачать. В то же время эксперты подчеркивают, что это лишь временное решение, а впоследствии шину следует отремонтировать или заменить.