Главная Авто Пробки на пунктах пропуска с Польшей и Венгрией: ситуация на границе

Пробки на пунктах пропуска с Польшей и Венгрией: ситуация на границе

Дата публикации 28 апреля 2026 12:22
Пробки на пунктах пропуска с Польшей и Венгрией: ситуация на границе
Очередь на границе. Фото: ГПСУ

На границе Украины во вторник, 28 апреля, зафиксировано на пунктах пропуска с Польшей и Венгрией. Пограничники призывают водителей помнить о возможных сбоях в работе электронных систем, поэтому поездки стоит планировать заранее.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 27 апреля

По состоянию на утро очереди фиксируются на КПП "Устилуг" с Польшей, а также на КПП "Вилок" с Венгрией.

Черги на кордоні з Польщею 28 квітня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 28 квітня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 28 квітня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 28 квітня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 28 квітня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Кира Топенко
