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Пограничники обратились к водителям, которые путешествуют в направлении Словакии

2 марта 2024 15:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пограничники обратились к водителям, которые путешествуют в направлении Словакии
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские пограничники обратились к водителям, путешествующим в направлении Словакии. Они заявили, что с понедельника, 4 марта, начинается процесс установки модульных конструкций для осуществления пограничного и таможенного контроля на легковом направлении в пункте пропуска "Ужгород".

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в субботу, 2 марта.

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В результате этого оформление легковых автомобилей будет временно осуществляться через грузовой терминал.

"Автотранспорт, направляющийся на въезд в Украину, будет направляться на нужное направление пограничным нарядом, на выезд — на грузовой терминал сотрудниками Нацполиции в рамках взаимодействия", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, работы продлятся до 27 марта.

Водителей призвали учесть информацию и заранее планировать поездки.

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Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, очереди на границе Украины по состоянию на субботу, 2 марта, возникли в ряде контрольно-пропускных пунктов. Следует быть внимательными, если собираетесь в страны Европейского Союза и Молдовы, поскольку следует учитывать вероятную нестабильность работы контрольных служб на пунктах пропуска.

Также польские забастовщики на границе с Украиной заблокировали движение любых грузовиков, которые заезжают в Польшу, или выезжают из нее. Известно, о каком КПП идет речь.

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