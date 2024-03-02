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Прикордонники звернулися до водіїв, які подорожують у напрямку Словаччини

2 березня 2024 15:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Прикордонники звернулися до водіїв, які подорожують у напрямку Словаччини
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські прикордонники звернулися до водіїв, які подорожують у напрямку Словаччини. Вони заявили, що з понеділка, 4 березня, розпочинається процес встановлення модульних конструкцій для здійснення прикордонного й митного контролів на легковому напрямку в пункті пропуску "Ужгород".

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у суботу, 2 березня.

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Внаслідок цього оформлення легкових автомобілів тимчасово здійснюватиметься через вантажний термінал.

"Автотранспорт, що прямуватиме на в’їзд в Україну, скеровуватиметься на потрібний напрямок прикордонним нарядом, на виїзд — на вантажний термінал співробітниками Нацполіції у рамках взаємодії", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, роботи триватимуть до 27 березня.

Водіїв закликали врахувати інформацію та заздалегідь планувати свої поїздки.

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Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, черги на кордоні України станом на суботу, 2 березня, виникли в низці контрольно-пропускних пунктів. Варто бути уважними, якщо збираєтеся до країн Європейського Союзу та Молдови, оскільки слід зважати на ймовірну нестабільність роботи контрольних служб на пунктах пропуску.

Також польські фермери-страйкарі на кордоні з Україною заблокували рух будь-яких вантажівок, які заїжджають до Польщі, або виїжджають з неї. Відомо, про який КПП йдеться.

кордон
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Словаччина
Україна
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ДПСУ

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