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Любители советского автопрома — какие машины чаще всего угоняли в 2023 году

2 февраля 2024 11:52
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ВАЗ и Daewoo Lanos: как изменились вкусы автоугонщиков в Украине в 2023 году
Самая популярная марка авто среди угонщиков в 2023 году — ВАЗ. Фото: wikipedia
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В 2023 году МВД зафиксировало почти столько же угонов авто, как и до начала полномасштабной войны. После антирекордов первого года российского вторжения количество автоугонов стабилизировалось на привычном уровне.

Об этом сообщил Опендатабот.

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В прошлом году зафиксировано 1278 угонов автомобилей, что почти на 90% меньше, чем в 2022 году. Напомним, тогда произошло рекордное количество автоугонов — 12 448 авто. А в 2021 году этот показатель составлял 1148.

Половина угонов в прошлом году пришлась на три прифронтовых региона: Донецкую, Херсонскую и Днепропетровскую области.

Чаще всего похищали в 2023 году

  • легковые автомобили — 59%;
  • грузовика — 15%.

Самой популярной маркой среди угонщиков в 2023 году с большим отрывом была ВАЗ — 206 автомобилей, или 16% от всего количества.

Автомобильные вкусы угонщиков изменялись вместе с границами деоккупированных территорий. Если в прошлом году чаще угоняли Renault Duster, Volkswagen Transporter, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe и Mitsubishi Outlander, то в 2023 году хитом среди злоумышленников были ВАЗ (2107, 21063, 2121, 2106) и Daewoo Lanos.

Ранее мы публиковали ТОП-10 автомобилей, самых сложных для угона злоумышленниками.

МВД
похищение
авто
угон
Криминал
автомобиль

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