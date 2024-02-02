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Прихильники радянського автопрому — які машини найчастіше викрадали у 2023 році

2 лютого 2024 11:52
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
ВАЗ і Daewoo Lanos: як змінилися смаки автовикрадачів в Україні у 2023 році
Найпопулярніша марка авто серед викрадачів у 2023 році — ВАЗ. Фото: wikipedia
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

У 2023 році МВС зафіксувало майже стільки ж викрадень авто, як і до початку повномасштабної війни. Після антирекордів першого року російського вторгнення, кількість автоугонів стабілізувалася на звичному рівні.

Про це повідомив Опендатабот.

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Минулого року зафіксовано 1278 викрадень автомобілів, що майже на 90% менше, ніж у 2022 році. Нагадаємо, тоді трапилася рекордна кількість автоугонів — 12 448 авто. А у 2021 році цей показник становив 1148.

Половина викрадень торік припала на три прифронтові регіони: Донецьку, Херсонську та Дніпропетровську області.

Найчастіше викрадали у 2023 році

  • легкові авто — 59%;
  • вантажівки — 15%.

Найпопулярнішою маркою серед викрадачів у 2023 році з великим відривом була ВАЗ — 206 автівок, або 16% від усієї кількості.

Автомобільні смаки викрадачів змінювалися разом з кордонами деокупованих територій. Якщо торік частіше викрадали Renault Duster, Volkswagen Transporter, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe та Mitsubishi Outlander, то у 2023 році хітом серед зловмисників були ВАЗ (2107, 21063, 2121, 2106) та Daewoo Lanos.

Раніше ми публікували ТОП-10 автомобілів, найскладніших для викрадення злодіями.

МВС
викрадення
авто
угон
Кримінал
автомобіль

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