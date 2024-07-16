Появились шпионские фото нового кроссовера VW Atlas 2026 — как изменится авто

Volkswagen тестирует в Альпах семейный кроссовер Atlas 2026 — что известно, фото
К счастью для фанатов Volkswagen, немецкий автопроизводитель, готов вдохнуть новую жизнь в несколько устаревшую модель Atlas. Второе поколение авто получит обтекаемый дизайн и несколько разумных функций.
Шпионы портала Cars Coops недавно заметили, как обновленный Atlas 2026 тестируют в австрийских Альпах.
Несмотря на продуманную маскировку, Cars Coops удалось цифровым способом снять камуфляж, чтобы раскрыть все сочные детали семейного внедорожника Atlas.
Дизайн кроссовера
Впереди Atlas получил обновленный бампер с широким воздухозаборником, украшенным ромбовидным сетчатым рисунком. Новые светодиодные фары выглядят многослойно, плавно интегрируются в верхнюю воздухозаборную решетку, создавая современную и целостную эстетику.
Кузов приобрел более обтекаемый вид, а дверные ручки теперь выдвижные. Установлена массивная панорамная крыша и большая задняя четверть стекла.
Сзади Atlas имеет зубчатый бампер, упрощенные подъемные дверцы и светодиодные задние фонари на всю ширину, очень напоминающие аналогичное освещение в новом VW Tiguan.
Умный интерьер
Ожидается новая панель приборов с цифровой кабиной и 15-дюймовый сенсорный экран планшета с беспроводным Apple CarPlay, Android Auto и интеграцией с ChatGPT.
Будущий трехрядный кроссовер предложит еще больше внутреннего пространства, чем первое поколение Atlas.
Добавят большую помощь водителю, в частности систему парковки, которая дает автомобилю возможность самостоятельно маневрировать на месте стоянки с помощью программы для смартфона. Что позволит водителю парковать кроссовер дистанционно снаружи.
Силовые агрегаты
Модель оснастят 2-литровым 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 269 л.с., который будет работать с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Ожидается, что среди первых предложений будут также гибридные или плагин-гибридные варианты.
Цена и доступность
Цена Atlas первого поколения начинаются с 40 000 долларов. Ожидается, что цена на новую модель вырастет, когда она дебютирует в конце 2025 года.
Ранее Volkswagen представил бюджетный пикап Saveiro по очень привлекательной цене. Также Volkswagen планирует выпустить десять новых моделей электромобилей к 2026 году.
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