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Volkswagen тестирует в Альпах семейный кроссовер Atlas 2026 — что известно, фото

16 июля 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Появились шпионские фото нового кроссовера VW Atlas 2026 — как изменится авто
Volkswagen Atlas 2024. Фото: motor1.com
Валентин Бандура - Редактор

К счастью для фанатов Volkswagen, немецкий автопроизводитель, готов вдохнуть новую жизнь в несколько устаревшую модель Atlas. Второе поколение авто получит обтекаемый дизайн и несколько разумных функций.

Шпионы портала Cars Coops недавно заметили, как обновленный Atlas 2026 тестируют в австрийских Альпах.

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Volkswagen тестирует в Альпах семейный кроссовер Atlas 2026 — что известно, фото - фото 1
Volkswagen Atlas 2026. Фото: carscoops.com

Дизайн кроссовера

Впереди Atlas получил обновленный бампер с широким воздухозаборником, украшенным ромбовидным сетчатым рисунком. Новые светодиодные фары выглядят многослойно, плавно интегрируются в верхнюю воздухозаборную решетку, создавая современную и целостную эстетику.

Кузов приобрел более обтекаемый вид, а дверные ручки теперь выдвижные. Установлена массивная панорамная крыша и большая задняя четверть стекла.

Сзади Atlas имеет зубчатый бампер, упрощенные подъемные дверцы и светодиодные задние фонари на всю ширину, очень напоминающие аналогичное освещение в новом VW Tiguan.

Умный интерьер

Ожидается новая панель приборов с цифровой кабиной и 15-дюймовый сенсорный экран планшета с беспроводным Apple CarPlay, Android Auto и интеграцией с ChatGPT.

Будущий трехрядный кроссовер предложит еще больше внутреннего пространства, чем первое поколение Atlas.

Добавят большую помощь водителю, в частности систему парковки, которая дает автомобилю возможность самостоятельно маневрировать на месте стоянки с помощью программы для смартфона. Что позволит водителю парковать кроссовер дистанционно снаружи.

Силовые агрегаты

Модель оснастят 2-литровым 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 269 л.с., который будет работать с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Ожидается, что среди первых предложений будут также гибридные или плагин-гибридные варианты.

Цена и доступность

Цена Atlas первого поколения начинаются с 40 000 долларов. Ожидается, что цена на новую модель вырастет, когда она дебютирует в конце 2025 года.

Ранее Volkswagen представил бюджетный пикап Saveiro по очень привлекательной цене. Также Volkswagen планирует выпустить десять новых моделей электромобилей к 2026 году.

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