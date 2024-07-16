З'явилися шпигунські фото нового кросовера VW Atlas 2026 — як зміниться авто

Volkswagen Atlas 2024. Фото: motor1.com

На щастя для фанатів Volkswagen, німецький автовиробник, готовий вдихнути нове життя в дещо застарілу модель Atlas. Друге покоління авто отримає обтічний дизайн та кілька розумних функцій.

Шпигуни порталу Cars Coops нещодавно помітили, як оновлений Atlas 2026 тестують в австрійських Альпах.

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Попри продумане маскування, Cars Coops вдалося цифровим способом зняти камуфляж, щоб розкрити всі соковиті деталі сімейного позашляховика Atlas.

Volkswagen Atlas 2026. Фото: carscoops.com

Дизайн кросовера

Спереду Atlas отримав оновлений бампер з широким повітрозабірником, прикрашеним ромбоподібним сітчастим малюнком. Нові світлодіодні фари мають багатошаровий вигляд, який плавно інтегрується у верхню повітрозабірну решітку, створюючи сучасну та цілісну естетику.

Кузов набував обтічнішого вигляду, а дверні ручки тепер висувні. Встановлено масивний панорамний дах та більшу задню чверть скла.

Ззаду Atlas має зубчастий бампер, спрощені підйомні дверцята та світлодіодні задні ліхтарі на всю ширину, які дуже нагадують аналогічне освітлення в новому VW Tiguan.

Розумний інтер'єр

Очікуються нова приладова панель з цифровою кабіною та 15-дюймовий сенсорний екран планшета з бездротовим Apple CarPlay, Android Auto та інтеграцією з ChatGPT.

Майбутній трирядний кросовер запропонує ще більше внутрішнього простору, ніж перше покоління Atlas.

Додадуть більшу допомогу водію, зокрема систему паркування, яка дає можливість авто самостійно маневрувати на місці стоянки за допомогою програми для смартфона. Це дозволить водію паркувати кросовер дистанційно ззовні.

Силові агрегати

Модель оснастять 2-літровим 4-циліндровим двигуном з турбонаддувом потужністю 269 к.с., який працюватиме з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач. Очікується, що серед перших пропозицій будуть також гібридний або плагін-гібридний варіанти.

Ціна та доступність

Вартість Atlas першого покоління починаються з 40 000 доларів. Очікується, що ціна на нову модель зросте, коли вона дебютує наприкінці 2025 року.

Раніше Volkswagen представив бюджетний пікап Saveiro за дуже привабливою ціною. Також Volkswagen планує випустити десять нових моделей електромобілів до 2026 року.