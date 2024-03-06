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Создан автомобиль, который будет облетать пробки — подробности

6 марта 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Авто, которое способно облетать пробки, начнут производить в 2025 году
Электромобиль с вертикальным взлетом. Фото: thedetroitbureau.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Калифорнийский стартап Alef Aeronautics уже собрал 2 850 предварительных заказов на электромобиль Alef Model A, способный взлетать вертикально и пролетать над землей до 200 км. Футуристический двухместный электрокар стоит 300 000 долларов.

Об этом пишет CNBC.

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Как работает Model A

Большинство игроков на рынке сейчас создают модели, напоминающие реактивные самолеты с крыльями, прикрепленными по бокам, или большими винтами, похожими на вертолеты.

Model A напоминает обычный автомобиль с сетчатой оболочкой, защищающей роторы изнутри. Авто имеет длину около 3,5 м, а ширину 2,3 м. Рама изготовлена из углеродного волокна.

Двухместный электромобиль в основном предназначен для езды по дороге, но сможет подняться и в небо. Для движения по земле автомобиль использует четыре небольших двигателя на каждом из колес.

Также машина имеет восемь пропеллеров спереди и сзади, которые вращаются независимо на разной скорости, что позволяет ему лететь в любом направлении.

В воздухе Alef Model A развивает крейсерскую скорость 177 км/ч, на дороге она ограничена до 60 км/ч и имеет запас хода 350 км.

После взлета Alef Model A может повернуться на бок, при этом кабина располагается так, что водитель может продолжать сидеть лицом вперед, и автомобиль практически превращается в биплан.

 

Когда начнется производство

Alef Model A весит 200 кг, поэтому подпадает под ту же юридическую классификацию, что и небольшие электромобили, например гольфкары.

Это должно облегчить прохождение автомобилем ключевых регуляторных согласований, чтобы получить зеленый свет для запуска полетов в 2025 году.

В прошлом году Федеральное управление гражданской авиации США выдало Alef специальный сертификат лётной годности, позволяющий использовать самолеты в ограниченных целях, в частности для выставок, исследований и разработки летающего авто. Компания должна получить дальнейшее одобрение, чтобы проложить путь к потребительским полетам.

Ранее летающий автомобиль презентовала компания Renault. Также китайская компания XPeng представила свой летучий автомобиль XPeng X2.

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