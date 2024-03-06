Авто, яке здатне облітати затори, почнуть виробляти у 2025 році

Електромобіль з вертикальним злетом. Фото: thedetroitbureau.com

Каліфорнійський стартап Alef Aeronautics вже зібрав 2 850 попередніх замовлень на електромобіль Alef Model A, який здатен злітати вертикально та пролітати над землею до 200 км. Футуристичний двомісний електрокар коштує 300 000 доларів.

Про це написав CNBC.

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Як працює Model A

Більшість гравців на ринку наразі створюють моделі, що нагадують реактивні літаки з крилами, прикріпленими з боків, або великими гвинтами, схожими на гелікоптери.

Model A нагадує звичайний автомобіль з сітчастою оболонкою, що захищає ротори зсередини. Авто має довжину близько 3,5 м, а ширину 2,3 м. Рама виготовлена з вуглецевого волокна.

Двомісний електромобіль в основному призначений для їзди по дорозі, але зможе піднятися і в небо. Для руху по землі автомобіль використовує чотири невеликі двигуни в кожному з коліс.

Також машина має вісім пропелерів спереду і ззаду, які обертаються незалежно з різною швидкістю, що дозволяє йому летіти в будь-якому напрямку.

У повітрі Alef Model A розвиває крейсерську швидкість 177 км/год, водночас на дорозі вона обмежена до 60 км/год та має запас ходу 350 км.

Після зльоту Alef Model A може повернутися на бік, при цьому кабіна розташовується так, що водій може продовжувати сидіти обличчям вперед, і автомобіль практично перетворюється на біплан.

Коли розпочнеться виробництво

Alef Model A важить 200 кг, тож підпадає під ту ж юридичну класифікацію, що й невеликі електромобілі, наприклад, гольф-кари.

Це має полегшити проходження автомобілем ключових регуляторних погоджень, щоб отримати зелене світло для запуску польотів у 2025 році.

Торік Федеральне управління цивільної авіації США видало Alef спеціальний сертифікат льотної придатності, що дозволяє використовувати літаки в обмежених цілях, зокрема для виставок, досліджень та розробки літаючого авто. Компанія має отримати подальше схвалення, щоб прокласти шлях до споживчих польотів.

Раніше літаючий автомобіль презентувала компанія Renault. Також китайська компанія XPeng представила свій летючий автомобіль XPeng X2.