Очереди на границе Украины 24 августа — какая ситуация на КПП на День Независимости

В воскресенье утром, 24 августа, пограничниками были зафиксированы очереди на границе на нескольких КПП в направлении выезда из Украины. Водителей предупреждают о возможных перебоях в работе электронных систем контроля и советуют запланировать поездку заблаговременно.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Очереди на границе Украины 24 августа

По данным ГПСУ по состоянию на 09:00, 24 августа, очереди зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 55 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 40 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 0 л/а,19 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 20 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 45 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

