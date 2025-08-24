Черги на кордоні України 24 серпня — яка ситуація на КПП на День Незалежності

Понад 200 авто у заторах — де великі черги на кордоні України
У неділю вранці, 24 серпня, прикордонниками були зафіксовані черги на кордоні на кількох КПП в напрямку виїзду з України. Водіїв попереджають про можливі перебої в роботі електронних систем контролю і радять запланувати поїздку завчасно.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.
Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 24 серпня
За даними ДПСУ станом на 09:00, 24 серпня, черги зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 55 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 40 л/а, 4 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 0 л/а,19 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" — 0 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 20 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 45 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, існує встановлена законом сума, яка має бути на руках в іноземців, що хочуть перетнути кордон і в'їхати до України.
Також кілька днів тому МЗС України повернуло із Грузії кількох громадян.
Читайте Новини.LIVE!