Очереди на границе 3 января — на каких пунктах пропуска пробки

Полтысячи авто на границе — какие КПП лучше объезжать
Почти все пункты пропуска на границе Украины утром в субботу, 3 января, переполнены автомобилями. Пограничники призывают планировать поездку заранее из-за возможных задержек в работе электросистем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.
Сегодня, 3 января, по состоянию на 12:00 на границе Украины фиксируются очереди из автомобилей на ряде КПП.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 75 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 70 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 5 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, некоторые украинцы могут без очереди пересечь границу. Рассказываем, о каких категориях лиц идет речь.
Также мы писали, что выезжать за границу поездом теперь быстрее. Во время некоторых рейсов УЗ документы у пассажиров проверяют прямо в пути, не останавливая поезд.
