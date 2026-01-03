Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Полтысячи авто на границе — какие КПП лучше объезжать

Полтысячи авто на границе — какие КПП лучше объезжать

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 13:23
Очереди на границе 3 января — на каких пунктах пропуска пробки
Пограничник на КПП. Иллюстративное фото: ГПСУ

Почти все пункты пропуска на границе Украины утром в субботу, 3 января, переполнены автомобилями. Пограничники призывают планировать поездку заранее из-за возможных задержек в работе электросистем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Реклама
Читайте также:

Очереди на границе Украины 3 января

Сегодня, 3 января, по состоянию на 12:00 на границе Украины фиксируются очереди из автомобилей на ряде КПП.

Черги на кордоні з Польщею 3 січня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 75 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 70 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Нижанковичи" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Смильница" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 3 січня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 3 січня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 3 січня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 5 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 3 січня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, некоторые украинцы могут без очереди пересечь границу. Рассказываем, о каких категориях лиц идет речь.

Также мы писали, что выезжать за границу поездом теперь быстрее. Во время некоторых рейсов УЗ документы у пассажиров проверяют прямо в пути, не останавливая поезд.

граница авто очереди ГПСУ очереди на границе пассажиры
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации