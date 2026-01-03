Очереди на границе 3 января — на каких пунктах пропуска пробки

Пограничник на КПП. Иллюстративное фото: ГПСУ

Почти все пункты пропуска на границе Украины утром в субботу, 3 января, переполнены автомобилями. Пограничники призывают планировать поездку заранее из-за возможных задержек в работе электросистем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница.

Очереди на границе Украины 3 января

Сегодня, 3 января, по состоянию на 12:00 на границе Украины фиксируются очереди из автомобилей на ряде КПП.

"Ягодин" — 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 75 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 70 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 35 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 30 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 5 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, некоторые украинцы могут без очереди пересечь границу. Рассказываем, о каких категориях лиц идет речь.

Также мы писали, что выезжать за границу поездом теперь быстрее. Во время некоторых рейсов УЗ документы у пассажиров проверяют прямо в пути, не останавливая поезд.