Черги на кордоні 3 січня — на яких пунктах пропуску затори

Прикордонник на КПП. Ілюстративне фото: ДПСУ

Майже всі пункти пропуску на кордоні України вранці в суботу, 3 січня, переповнені автівками. Прикордонники закликають планувати поїздку заздалегідь через можливі затримки в роботі електросистем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Реклама

Читайте також:

Черги на кордоні України 3 січня

Сьогодні, 3 січня, станом на 12:00 на кордоні України фіксуються черги з автівок на низці КПП.

"Ягодин" — 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 75 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 70 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 5 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, деякі українці можуть без черги перетнути кордон. Розповідаємо, про які категорії осіб йдеться.

Також ми писали, що виїжджати за кордон потягом тепер швидше. Під час деяких рейсів УЗ документи в пасажирів перевіряють прямо в дорозі, не зупиняючи поїзд.