Головна Авто Пів тисячі авто на кордоні — які КПП краще оминати

Пів тисячі авто на кордоні — які КПП краще оминати

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 13:23
Черги на кордоні 3 січня — на яких пунктах пропуску затори
Прикордонник на КПП. Ілюстративне фото: ДПСУ

Майже всі пункти пропуску на кордоні України вранці в суботу, 3 січня, переповнені автівками. Прикордонники закликають планувати поїздку заздалегідь через можливі затримки в роботі електросистем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Читайте також:

Черги на кордоні України 3 січня

Сьогодні, 3 січня, станом на 12:00 на кордоні України фіксуються черги з автівок на низці КПП.

Черги на кордоні з Польщею 3 січня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 75 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 70 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 3 січня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 3 січня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 3 січня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 5 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 3 січня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, деякі українці можуть без черги перетнути кордон. Розповідаємо, про які категорії осіб йдеться.

Також ми писали, що виїжджати за кордон потягом тепер швидше. Під час деяких рейсів УЗ документи в пасажирів перевіряють прямо в дорозі, не зупиняючи поїзд.

кордон авто черги ДПСУ черги на кордоні пасажири
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
