Черги на кордоні 3 січня — на яких пунктах пропуску затори

Пів тисячі авто на кордоні — які КПП краще оминати
Майже всі пункти пропуску на кордоні України вранці в суботу, 3 січня, переповнені автівками. Прикордонники закликають планувати поїздку заздалегідь через можливі затримки в роботі електросистем.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.
Черги на кордоні України 3 січня
Сьогодні, 3 січня, станом на 12:00 на кордоні України фіксуються черги з автівок на низці КПП.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 70 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 75 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 70 л/а, 3 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 25 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" — 35 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 15 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 30 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 15 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 5 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
