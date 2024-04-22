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Польские фермеры полностью разблокировали движение грузовиков на одном из пунктов пропуска

22 апреля 2024 14:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Польские фермеры полностью разблокировали движение грузовиков на одном из пунктов пропуска
Очереди грузовиков на границе. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Польские пограничники разблокировали движение грузовиков на одном из пунктов пропуска. Речь идет о "Ягодине — Дорогуске".

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Telegram в понедельник, 22 апреля.

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"По информации от Пограничной стражи Республики Польша, сегодня в 13 часов завершилась акция протеста польских фермеров перед пунктом пропуска "Дорогуск — Ягодин", которая длилась с 9 февраля", — говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по обоим направлениям осуществляется в обычном режиме.

Перевозчиков и водителей просят учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

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Пост ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, очереди на границе Украины в понедельник, 22 апреля, зафиксировали на нескольких пунктах пропуска. При пересечении границы со странами Европейского Союза и Молдовой обращайте внимание на вероятную нестабильную работу электронных систем контрольных служб на контрольно-пропускных пунктах.

Также на двух пунктах пропуска с Польшей, а именно "Шегини — Медика" и "Краковец — Корчова", возобновлено движение грузовых транспортных средств. Оформление и пропуск через границу грузовиков в этих направлениях производится в обычном режиме.

Польша
граница
Украина
грузовики
фермеры
автомобиль

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