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Польські фермери повністю розблокували рух вантажівок на одному з пунктів пропуску

22 квітня 2024 14:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Польські фермери повністю розблокували рух вантажівок на одному з пунктів пропуску
Черги вантажівок на кордоні. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Польські прикордонники розблокували рух вантажівок на одному з пунктів пропуску. Йдеться про "Ягодин — Дорогуськ".

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України в Telegram у понеділок, 22 квітня.

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Рух вантажівок на кордоні

"За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13 годині завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску "Дорогуськ — Ягодин", яка тривала з 9 лютого", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Перевізників та водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

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Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, черги на кордоні України у понеділок, 22 квітня, зафіксували на кількох пунктах пропуску. При перетині кордону з країнами Європейського Союзу і Молдовою зважайте на ймовірну нестабільну роботу електронних систем контрольних служб на контрольно-пропускних пунктах.

Також на двох пунктах пропуску з Польщею, а саме "Шегині — Медика" та "Краківець — Корчова", відновлено рух вантажних транспортних засобів. Оформлення та пропуск через кордон вантажівок у цих напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Польща
кордон
Україна
вантажівки
фермери
автомобіль

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