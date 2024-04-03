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Поляки блокируют три пункта пропуска – в ГПСУ рассказали о ситуации на границе

3 апреля 2024 14:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Поляки блокируют три пункта пропуска – в ГПСУ рассказали о ситуации на границе
Очереди грузовиков в заблокированном КПП "Шегин-Медика". Фото: Суспільне Львів
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

По состоянию на 3 апреля польские фермеры продолжают блокировать три пункта пропуска на польско-украинской границе. В направлении КПП "Угринов-Долгобычев", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Хребенное" в очередях ожидают около 400 грузовиков.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире Суспільне.Студія".

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В настоящее время в заблокированных пунктах пропуска, а именно "Угринов-Долгобычев", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Хребенное" в очередях ожидают около 400 грузовиков. Больше грузовиков ожидают в направлении "Ягодина".

"На "Угриневые" очереди не было, а большинство из очереди — на направлении "Ягодин". Также остаются очереди на ранее разблокированных направлениях. Особенно это направление пункта пропуска "Краковец", где 700 грузовых транспортных средств и 400 грузовиков в очереди напротив пункта пропуска "Шегини"", — сообщил Демченко.

Спикер ГПСУ также рассказал о ситуации на ККП "Угринов", блокирование которого аграрии возобновили 2 апреля. По его словам, польская сторона заявила, что планирует пропускать в сторону Украины где-то по три грузовика раз в шесть часов, следующих из Польши в Украину. А в сторону Польши из Украины фермеры планируют пропускать по одному грузовику в сутки.

"Существенно снизился грузопоток на этом направлении, если анализировать вчерашний день, всего здесь пересекло границу около 30 грузовых транспортных средств в обоих направлениях. До этого пересечение границы колебалось где-то на уровне 200 грузовых транспортных средств", — пояснил он.

Напомним, 2 апреля польские фермеры решили возобновить блокировку пункта пропуска "Долгобычев-Угринов" для украинских грузовиков. Это произошло вскоре после временного прекращения протестов во время Пасхальных праздников.

В то же время, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что сейчас наше государство на пути решения вопроса с польскими фермерами.

Польша
граница
грузовики
ГПСУ
блокирование

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