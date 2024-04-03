Поляки блокують три пункти пропуску — у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

Черги вантажівок у заблокованому КПП "Шегині-Медика". Фото: Суспіль Львів

Станом на 3 квітня польські фермери продовжують блокувати три пункти пропуску на польсько-українському кордоні. У напрямку КПП "Угринів-Долгобичув", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Хребенне" у чергах очікують близько 400 вантажівок.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі "Суспільне.Студія".

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Наразі у заблокованих пунктах пропуску, а саме "Угринів-Долгобичув", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Хребенне" у чергах очікують близько 400 вантажівок. Найбільше грузовиків очікують у напрямку "Ягодина".

"На "Угриневі" черги не було, а більшість із черги — на напрямку "Ягодин". Також залишаються черги на раніше розблокованих напрямках. Особливо це напрямок пункту пропуску "Краківець", де 700 вантажних транспортних засобів і 400 вантажівок в черзі напроти пункту пропуску "Шегині"", — повідомив Демченко.

Речник ДПСУ також розповів про ситуацію на ККП "Угринів", блокування якого аграрії відновили 2 квітня. За його словами, польська сторона заявила, що планує пропускати в бік України десь по три вантажівки раз на шість годин, які слідують з Польщі в Україну. А в бік Польщі з України фермери планують пропускати по одній вантажівці на добу.

"Суттєво знизився вантажопотік на цьому напрямку, якщо аналізувати вчорашній день, загалом тут перетнуло кордон близько 30 вантажних транспортних засобів в обох напрямках. До цього перетин кордону коливався десь на рівні 200 вантажних транспортних засобів", — пояснив він.

Нагадаємо, 2 квітня польські фермери вирішили поновити блокування пункту пропуску "Долгобичув-Угринів" для українських вантажівок. Це сталося незабаром після тимчасового припинення протестів під час Великодніх свят.

Водночас перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що наразі наша держава на шляху вирішення питання з польськими фермерами.