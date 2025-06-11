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Поляки больше не будут блокировать границу — Волянский

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Дата публикации 11 июня 2025 06:48
Почему поляки больше не будут блокировать украинскую границу — видео
Назарий Волянский, директор по связям с органами государственной власти в Украине. Фото: Новини.LIVE

В этом году поляки больше не будут блокировать украинский экспорт. Местные фермеры достигли своих целей, и ожидать очередных акций протеста на границе не стоит.

Такое мнение журналистам Новини.LIVE озвучил директор по связям с органами государственной власти в Украине, UNIMOT S.A Назарий Волянский.

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Прошлым летом и осенью польские фермеры устраивали блокаду границы с Украиной. Из-за этого грузы с агропродукцией не могли попасть в Европу. Более того, происходили преступные нападения на железнодорожные вагоны. В частности, злоумышленники открывали люки и рассыпали украинское зерно. Однако в будущем подобные "рейды" не должны произойти.

"Сотрудничество продолжается. Польский суд принял решение, что он запрещает блокаду украинской границы. Это положительное решение, и теперь не будет никаких блокад. Украинские дальнобойщики смогут спокойно ездить, пересекать границу. И второе — это то, что мы больше не поставляем такого большого количества тех товаров, которые создают недоразумения. Мы транзитом проезжаем эту территорию до Гданьска, до портов и вывозим сырье, агропродукцию в Африку, третьи страны", — рассказал Назарий Волянский.

Суд в Польше принял решение 13 мая. Он запретил проводить акции протеста перевозчиков с блокированием пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной. В дальнейшем проблем с экспортом быть не должно.

"Для чего были эти все протесты? Это не было против Украины. Фермеры блокировали, чтобы выторговать у Европейской комиссии лучшие условия для себя — кредиты, льготы, гранты. В рамках этого European Green Deal очень много моментов, где их фермеры страдают. А на украинскую продукцию пока не распространяют все эти требования "зеленых соглашений". Мы можем свободно конкурировать в цене, поэтому поляки так и отреагировали", — добавил Волянский.

Напомним, что на границе с Польшей сейчас затруднено движение. Также 3500 польских компаний стремятся присоединиться к процессу восстановления Украины.

Польша граница Украина фермеры зерно блокада
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
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