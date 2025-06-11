Чому поляки більше не блокуватимуть український кордон — відео

Назарій Волянський, директор зі зв’язків з органами державної влади в Україні. Фото: Новини.LIVE

Цьогоріч поляки більше не блокуватимуть український експорт. Місцеві фермери досягли своїх цілей, й очікувати чергових акцій протесту на кордоні не варто.

Таку думку журналістам Новини.LIVE озвучив директор зі зв’язків з органами державної влади в Україні, UNIMOT S.A Назарій Волянський.

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Минулого літа та осені польські фермери влаштовували блокаду кордону з Україною. Через це вантажі з агропродукцією не могли потрапити до Європи. Ба більше — відбувались злочинні напади на залізничні вагони. Зокрема, зловмисники відкривали люки та розсипали українське зерно. Однак у майбутньому подібні "рейди" не мають статися.

"Співпраця продовжується. Польський суд ухвалив рішення, що він забороняє блокаду українського кордону. Це позитивне рішення, і тепер не буде ніяких блокад. Українські далекобійники зможуть спокійно їздити, перетинати кордон. І друге — це те, що ми більше не постачаємо такої великої кількості тих товарів, які створюють непорозуміння. Ми транзитом проїжджаємо цю територію до Гданська, до портів і вивозимо сировину, агропродукцію до Африки, третіх країн", — розповів Назарій Волянський.

Суд у Польщі ухвалив рішення 13 травня. Він заборонив проводити акції протесту перевізників з блокуванням пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною. Надалі проблем з експортом бути немає.

"Для чого були ці всі протести? Це не було проти України. Фермери блокували, щоб виторгувати в Європейської комісії кращі умови для себе — кредити, пільги, гранти. У рамках цього European Green Deal дуже багато моментів, де їхні фермери страждають. А на українську продукцію поки що не розповсюджують всі ці вимоги "зелених угод". Ми можемо вільно конкурувати у ціні, тому поляки так і відреагували", — додав Волянський.

Нагадаємо, що на кордоні з Польщею нині ускладнений рух. Також 3500 польських компаній прагнуть долучитися до процесу відбудови України.