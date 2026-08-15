Очереди на пограничных пунктах в выходные: где придется стоять в очереди 15 августа

Пограничник с собакой. Фото: ГПСУ

В субботу, 15 августа, на границе Украины на пунктах пропуска с соседними странами наблюдаются очереди различной длины, самые большие — в направлении Польши. Больше всего легковых автомобилей ожидает перед КПП "Краковец", "Шегини" и "Устилуг", также есть очереди на пунктах пропуска с Венгрией и Словакией.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 15 августа

Самые большие очереди среди пунктов пропуска с Польшей.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 40 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 85 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 50 л/а, 0 автобусов, 130 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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"М.Березный" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 40 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 30 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 13 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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