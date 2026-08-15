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Главная Авто Пограничный пункт на выходных: где придется стоять в очереди

Пограничный пункт на выходных: где придется стоять в очереди

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 10:19
Очереди на пограничных пунктах в выходные: где придется стоять в очереди 15 августа
Пограничник с собакой. Фото: ГПСУ

В субботу, 15 августа, на границе Украины на пунктах пропуска с соседними странами наблюдаются очереди различной длины, самые большие — в направлении Польши. Больше всего легковых автомобилей ожидает перед КПП "Краковец", "Шегини" и "Устилуг", также есть очереди на пунктах пропуска с Венгрией и Словакией.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 15 августа

Самые большие очереди среди пунктов пропуска с Польшей.

Черги на кордоні з Польщею 15 серпня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 85 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 50 л/а, 0 автобусов, 130 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 15 серпня

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Очереди на границе со Словакией

  • "М.Березный" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 15 серпня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 40 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 30 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 15 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 15 серпня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 13 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 15 серпня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как писали Новини.LIVE, современные автопроизводители все чаще переносят премиальные функции в более доступные модели. В обычных автомобилях уже можно встретить массажные сиденья, атмосферную подсветку, системы помощи водителю и качественные материалы отделки. Поэтому покупатели новых и подержанных автомобилей могут получить высокий уровень комфорта без значительной переплаты за престижный бренд. Эксперты назвали пять моделей, которые сочетают хорошую комплектацию и доступную цену.

Также мы сообщали, что чешский электрокроссовер Skoda Enyaq был представлен осенью 2020 года как первая серийная электромодель марки, созданная на одной платформе с Volkswagen ID.4. На вторичном рынке этот семейный автомобиль пользуется спросом благодаря просторному салону, практичности и качественным материалам отделки. При покупке Enyaq с пробегом стоит проверить состояние аккумулятора, тип силовой установки и версию установленного программного обеспечения.

граница пограничники ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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