Пограничники предупредили об очередях: на каких КПП затруднен выезд из Украины

Сотрудница ГПСУ с собакой. Фото: пресс-служба ГПСУ

Кира Топенко Редактор, ведущий эксперт "Авто"

В среду, 8 июля, на границе Украины были зафиксированы очереди на контрольных пунктах пропуска с Польшей, Венгрией и Румынией. Наибольшие заторы наблюдаются на северо-западной границе. Пограничники рекомендуют при планировании поездок учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 8 июля

Наибольшее скопление зафиксировано на границе с Польшей. На некоторых КПП в очереди более 50 машин.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

"Устилуг" — 40 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 50 л/а, 0 автобусов, 70 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;

"Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 12 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Рошошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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