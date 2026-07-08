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Пограничники предупредили об очередях: на каких КПП затруднен выезд из Украины

8 июля 2026 14:29
Сотрудница ГПСУ с собакой. Фото: пресс-служба ГПСУ
Кира Топенко
Редактор, ведущий эксперт "Авто"

В среду, 8 июля, на границе Украины были зафиксированы очереди на контрольных пунктах пропуска с Польшей, Венгрией и Румынией. Наибольшие заторы наблюдаются на северо-западной границе. Пограничники рекомендуют при планировании поездок учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 8 июля

Наибольшее скопление зафиксировано на границе с Польшей. На некоторых КПП в очереди более 50 машин.

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 40 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 50 л/а, 0 автобусов, 70 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвинково" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 15 л/а, 0 пешеходов;
  • "Великая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 12 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Рошошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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