Подержанные кроссоверы и внедорожники, которые никогда не ломаются

Subaru Forester 2019 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Покупка подержанного автомобиля класса SUV является отличным способом сэкономить, если выбрать модель с минимальным риском серьезных поломок. Помимо общей надежности, для многих водителей важным фактором остается способность автомобиля сохранять свою стоимость на вторичном рынке. Некоторые популярные модели японских производителей теряют менее 30% от первоначальной цены за пять лет эксплуатации. В рейтинге представлены лучшие варианты подержанных кроссоверов и внедорожников, сочетающих долговечность и ликвидность.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

Японские бестселлеры

Пятое поколение Honda CR-V (2017–2024) построено на общей платформе с легковым Civic и является одним из лидеров по уровню удовлетворенности владельцев. Изначально модель предлагалась с атмосферным двигателем объемом 2,4 л, а после 2019 года основным стал 1,5-литровый турбомотор. На ранних версиях турбодвигателя встречалась проблема разбавления масла топливом, но со временем этот дефект устранили. Автомобиль с фирменным полным приводом Real Time AWD теряет всего 29% стоимости за первые пять лет эксплуатации.

Его главный конкурент, Toyota RAV4 пятого поколения (2019–2025), построен на современной архитектуре TNGA-K. Кроссовер предлагает простой бензиновый двигатель объемом 2,5 л с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач или экономичный гибрид с вариатором eCVT. На автомобилях первого года выпуска иногда возникали проблемы с трансмиссией, однако высокие оценки качества и падение стоимости всего на 28% за пять лет делают RAV4 очень выгодной покупкой.

Второе поколение Mazda CX-5 (с 2017 года) предлагает водителям отличную управляемость и богатую комплектацию. Базовым является атмосферный двигатель объемом 2,5 л мощностью 187 л.с., а с 2019 года появилась турбоверсия мощностью до 256 л.с. После 2019 года инженеры решили проблему с трещинами в головке блока цилиндров, которая изредка возникала ранее, а с 2023 года полный привод стал стандартным для всех версий.

Семейные гиганты

Крупный рамный внедорожник Toyota Sequoia второго поколения (2008–2022) имеет репутацию вечного автомобиля с просторным 3-рядным салоном. Модели первых лет комплектовались двигателем V8 объемом 4,7 л, который в 2010 году заменили на двигатель объемом 4,6 л, а флагманским стал мощный 5,7-литровый V8 мощностью 381 к.с. Этот гигант легко преодолевает более 500 000 км, поэтому цены на сохранившиеся экземпляры на вторичном рынке остаются высокими.

Среднеразмерный кроссовер Toyota Highlander четвёртого поколения (2020–2024) предлагает покупателям комфортный 3-рядный салон и высокую плавность хода. На смену первому двигателю V6 объемом 3,5 л в 2023 году пришел более эффективный 2,4-литровый турбодвигатель, а параллельно на рынке представлена экономичная гибридная версия с агрегатом объемом 2,5 л.

Большой семейный кроссовер Honda Pilot третьего поколения (2016–2022) оснащался надежным двигателем V6 объёмом 3,5 л мощностью 280 л.с. и системой полного привода i-VTM4. При выборе стоит избегать первых лет выпуска из-за нареканий на работу 9-ступенчатой автоматической коробки передач, которую полностью модернизировали только в 2020 году.

Аналогичную вместимость предлагает Mazda CX-9 второго поколения (2016–2023) с турбированным 4-цилиндровым двигателем объемом 2,5 л мощностью 227 л.с. Модель получила хорошие отзывы за качественные материалы отделки салона, а среди частых жалоб владельцев фигурируют лишь редкие сбои в работе мультимедиа.

Настоящая выносливость

Экстремальный рамный внедорожник Toyota 4Runner пятого поколения (2010–2024) создан для сурового бездорожья. На протяжении всего периода производства модель оснащалась простым двигателем V6 объемом 4 л мощностью 270 л.с. и 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Эта проверенная конструкция позволяет без проблем преодолевать сотни тысяч километров при условии регулярного технического обслуживания.

Для любителей роскоши идеальным выбором станет премиальный кроссовер Lexus RX четвёртого поколения (2016–2019). Версия RX350 оснащена надёжным бензиновым двигателем V6 объёмом 3,5 л мощностью 295 л.с. с 8-ступенчатой коробкой передач, а гибридный вариант предлагает суммарную мощность 308 к.с. Модель имеет самый высокий показатель надежности в классе по оценкам аналитических агентств.

Практичный Subaru Forester пятого поколения (2018–2025) привлекает постоянным симметричным полным приводом и высоким клиренсом. Под капотом установлен 2,5-литровый оппозитный двигатель мощностью 182 л.с. в паре с вариатором. Специальная внедорожная версия Wilderness предлагает дополнительную защиту кузова и измененные настройки трансмиссии для бездорожья.

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