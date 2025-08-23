Очереди на границе Украины на День Флага 23 августа — какая ситуация на КПП

Полтысячи авто на границе — на каких КПП остановилось движение
В субботу, 23 августа, очереди на границе Украины наблюдают на большинстве контрольно-пропускных пунктов. Также пограничники предупреждают о вероятных перебоях в работе электронных систем и призывают учитывать это при планировании путешествия.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
Очереди на границе Украины 23 августа
По состоянию на 09:00 23 августа очереди зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" — 80 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" — 55 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 90 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" — 20 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 6 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 40 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 30 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Напомним, Кабинет министров рассматривает ужесточение наказания за незаконный выезд за границу. Известно, что предложили в правительстве.
21 августа в Верховную Раду Украины внесли соответствующий законопроект — №13673. Согласно документу, ужесточенное наказание возможно за пересечение границы в неположенном месте без нужных документов и разрешения, а также за умышленное повреждение КПП и нарушение сроков пребывания вне страны.
