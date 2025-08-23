Очереди на границе Украины на День Флага 23 августа — какая ситуация на КПП

Очереди на границе Украины. Иллюстративное фото: depositphotos.com

В субботу, 23 августа, очереди на границе Украины наблюдают на большинстве контрольно-пропускных пунктов. Также пограничники предупреждают о вероятных перебоях в работе электронных систем и призывают учитывать это при планировании путешествия.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Очереди на границе Украины 23 августа

По состоянию на 09:00 23 августа очереди зафиксированы на нескольких контрольных пунктах пропуска.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 80 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 55 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 90 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" — 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" — 20 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 6 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 25 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 40 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 30 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Напомним, Кабинет министров рассматривает ужесточение наказания за незаконный выезд за границу. Известно, что предложили в правительстве.

21 августа в Верховную Раду Украины внесли соответствующий законопроект — №13673. Согласно документу, ужесточенное наказание возможно за пересечение границы в неположенном месте без нужных документов и разрешения, а также за умышленное повреждение КПП и нарушение сроков пребывания вне страны.