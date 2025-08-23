Відео
Головна Авто Пів тисячі авто на кордоні — на яких КПП зупинився рух

Пів тисячі авто на кордоні — на яких КПП зупинився рух

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 12:11
Черги на кордоні України на День Прапора 23 серпня — яка ситуація на КПП
Черги на кордоні України. Ілюстративне фото: depositphotos.com

У суботу, 23 серпня, черги на кордоні України спостерігають на більшості конрольно-пропускних пунктів. Також прикордонники попереджають про ймовірні перебої в роботі електронних систем та закликають враховувати це при плануванні подорожі. 

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

Читайте також:

Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:

Черги на кордоні України 23 серпня

Станом на 09:00 23 серпня черги зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску.

Черги на кордоні з Польщею 23 серпня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 80 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 55 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 90 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 20 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 23 серпня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 23 серпня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 6 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 40 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 30 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 23 серпня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 23 серпня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розглядає посилення покарання за незаконний виїзд за кордон. Відомо, що запропонували в уряді.

21 серпня до Верховної Ради України внесли відповідний законопроєкт — №13673. Згідно з документом, посилене покарання можливе за перетин кордону в недозволеному місці без потрібних документів та дозволу, а також за навмисне пошкодження КПП і порушення строків перебування поза країною.

кордон подорож затори ДПСУ черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
