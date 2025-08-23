Черги на кордоні України на День Прапора 23 серпня — яка ситуація на КПП

Пів тисячі авто на кордоні — на яких КПП зупинився рух
У суботу, 23 серпня, черги на кордоні України спостерігають на більшості конрольно-пропускних пунктів. Також прикордонники попереджають про ймовірні перебої в роботі електронних систем та закликають враховувати це при плануванні подорожі.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.
Оберіть країну, черги на кордоні з якою вас цікавлять:
- Черги на кордоні з Польщею
- Черги на кордоні зі Словаччиною
- Черги на кордоні з Угорщиною
- Черги на кордоні з Румунією
- Черги на кордоні з Молдовою
Черги на кордоні України 23 серпня
Станом на 09:00 23 серпня черги зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску.
Черги на кордоні з Польщею
- "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
- "Устилуг" — 80 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Рава-Руська" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Грушів" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Краківець" — 55 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" — 90 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Нижанковичі" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Смільниця" — 20 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).
Черги на кордоні зі Словаччиною
- "Малий Березний" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
- "Ужгород" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).
Черги на кордоні з Угорщиною
- "Тиса" — 6 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
- "Косино" — 40 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Вилок" — 30 л/а, 0 пішоходів;
- "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).
Черги на кордоні з Румунією
- "Дякове" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
- "Порубне" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.
Черги на кордоні з Молдовою
- "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
Нагадаємо, Кабінет міністрів розглядає посилення покарання за незаконний виїзд за кордон. Відомо, що запропонували в уряді.
21 серпня до Верховної Ради України внесли відповідний законопроєкт — №13673. Згідно з документом, посилене покарання можливе за перетин кордону в недозволеному місці без потрібних документів та дозволу, а також за навмисне пошкодження КПП і порушення строків перебування поза країною.
Читайте Новини.LIVE!