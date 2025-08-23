Черги на кордоні України на День Прапора 23 серпня — яка ситуація на КПП

Черги на кордоні України. Ілюстративне фото: depositphotos.com

У суботу, 23 серпня, черги на кордоні України спостерігають на більшості конрольно-пропускних пунктів. Також прикордонники попереджають про ймовірні перебої в роботі електронних систем та закликають враховувати це при плануванні подорожі.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України-Західний кордон.

Черги на кордоні України 23 серпня

Станом на 09:00 23 серпня черги зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску.

"Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

"Устилуг" — 80 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" — 40 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Рава-Руська" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Грушів" — 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Краківець" — 55 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" — 90 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Нижанковичі" — 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Смільниця" — 20 л/а, 2 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється).

"Малий Березний" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

"Ужгород" — 25 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

"Тиса" — 6 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Дзвінкове" — 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);

"Косино" — 40 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 30 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Вилок" — 30 л/а, 0 пішоходів;

"Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00).

"Дякове" — 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;

"Порубне" — 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

"Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розглядає посилення покарання за незаконний виїзд за кордон. Відомо, що запропонували в уряді.

21 серпня до Верховної Ради України внесли відповідний законопроєкт — №13673. Згідно з документом, посилене покарання можливе за перетин кордону в недозволеному місці без потрібних документів та дозволу, а також за навмисне пошкодження КПП і порушення строків перебування поза країною.