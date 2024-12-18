Не только такси — пять популярных вакансий в автомобильной отрасли на 2025 год

Дизайнер авто. Фото: bmw.com

Профессии, связанные с автомобилями, по-прежнему имеют большой спрос на рынке труда. В новом 2025 году пять вакансий станут особенно популярными среди людей, знающих толк в машинах.

Об этом написал Dexpens.

Читайте также:

Автомеханик

Несмотря на автоматизацию, спрос на квалифицированных механиков, которые могут обслуживать и ремонтировать автомобили, растет. Это связано как с увеличением количества электромобилей на рынке, так и необходимостью поддержки старых моделей авто, который в Украине очень много. Автомеханики должны обладать практическими навыками, техническими знаниями о новейших системах автомобилей и умением работать с диагностическим оборудованием.

Продавец-консультант

Автомобильные салоны продолжают играть немаловажную роль на рынке продаж новых автомобилей в Украине. Профессия продавца-консультанта требует развитых коммуникационных навыков, знаний автомобильного рынка и умения строить долгосрочные отношения с клиентами.

Дизайнер авто

Эстетика, эргономика и функциональность транспортных средств играют немаловажную роль в выборе автомобиля покупателем. Задачей дизайнера является создание инновационных концепций, отвечающих ожиданиям потребителей. Дизайнеру необходимо обладать художественным вкусом и креативным мышлением, владеть навыками работы с программами для 3D-моделирования, понимать основы инженерии и аэродинамики.

Логист

Логистика в автомобильной отрасли критически важна, особенно в условиях войны. Все помнят, как в начале полномасштабного вторжения дилерам пришлось в сжатые сроки вынужденно разрабатывать альтернативные логистические маршруты. Логист должен уметь организовать перевозку автомобилей, управлять запасами запчастей и планировать маршруты поставок.

Инженер

Инженеры остаются нужными в автомобильной отрасли благодаря постоянному усовершенствованию технологий. Они занимаются разработкой новых двигателей, внедрением электрических и гибридных технологий, разработкой систем автономного управления. Инженеры должны обладать глубокими техническими знаниями, умением работать с системами CAD и пониманием современных стандартов безопасности.

Ранее мы сравнили минимальные зарплаты в Украине и Евросоюзе. Также сообщалось, что с 1 января в Польше изменятся правила трудоустройства иностранцев.