Не лише таксі — п’ять популярних вакансій в автомобільній галузі на 2025 рік

Дизайнер авто. Фото: bmw.com

Професії, пов’язані з автомобілями, досі мають великий попит на ринку праці. У новому 2025 році п'ять вакансій стануть особливо популярними серед людей, які знаються на машинах.

Про це написав Dexpens.

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Автомеханік

Попри автоматизацію, попит на кваліфікованих механіків, які можуть обслуговувати та ремонтувати автомобілі, зростає. Це пов'язано як зі збільшенням кількості електромобілів на ринку, так й з необхідністю підтримки старих моделей авто, який в Україні дуже багато. Автомеханіки мають володіти практичними навичками, технічними знаннями про новітні системи автомобілів та вмінням працювати з діагностичним обладнанням.

Продавець-консультант

Автомобільні салони продовжують відігравати важливу роль на ринку продажів нових автомобілів в Україні. Професія продавця-консультанта вимагає розвинутих комунікаційних навичок, знання автомобільного ринку та вміння будувати довгострокові стосунки з клієнтами.

Дизайнер авто

Естетика, ергономіка та функціональність транспортних засобів відіграють важливу роль у виборі автомобіля покупцем. Завданням дизайнера є створення інноваційних концепцій, які відповідають очікуванням споживачів. Дизайнеру необхідно мати художній смак та креативне мислення, володіти навичками роботи з програмами для 3D-моделювання, розуміти основи інженерії та аеродинаміки.

Логіст

Логістика в автомобільній галузі є критично важливою, особливо в умовах війни. Всі пам’ятають як на початку повномасштабного вторгнення дилерам довелося у стислі терміни вимушено розробляти альтернативні логістичні маршрути. Логіст повинен вміти організувати перевезення автомобілів, управляти запасами запчастин та планувати маршрути постачання.

Інженер

Інженери залишаються потрібними в автомобільній галузі завдяки постійному вдосконаленню технологій. Вони займаються розробкою нових двигунів, впровадженням електричних та гібридних технологій, розробкою систем автономного керування. Інженери мають володіти глибокими технічними знаннями, вмінням працювати з CAD-системами та розумінням сучасних стандартів безпеки.

Раніше ми порівняли мінімальні зарплати в Україні та Євросоюзі. Також повідомляли, що з 1 січня у Польщі зміняться правила працевлаштування іноземців.