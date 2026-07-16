Пять компактных кроссоверов, превосходящих Mazda CX-5

Mazda CX-5 2026 года. Фото: netcarshow.com

Сергей Якуба Редактор

Японский кроссовер Mazda CX-5 является бесспорным лидером продаж своего бренда: мировой объем продаж этой модели уже достиг отметки в 5 000 000 единиц. Однако сегмент компактных SUV остается одним из самых конкурентных в автомобильной индустрии. Ведущие мировые производители выпустили сильных соперников, которые во многих независимых рейтингах и экспертных обзорах превосходят японский бестселлер по уровню комфорта, технологий и практичности.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Гибридные лидеры

Популярный кроссовер Toyota RAV4 заметно опережает конкурента от Mazda во многих автомобильных рейтингах. Главным преимуществом модели является наличие эффективной гибридной силовой установки уже в базовой комплектации, а также версии с возможностью подзарядки от сети. Кроме того, RAV4 предлагает гораздо больше места для багажа: объем багажного отсека за задними сиденьями составляет 1070 л против 954 л у CX-5.

Корейский кроссовер Kia Sportage также демонстрирует высокие оценки экспертов, особенно в версии Hybrid. Этот автомобиль обладает мощностью 232 л.с. и огромным багажником объемом до 2086 л при сложенных сиденьях, что превосходит показатели многих конкурентов в этом классе. Высокий уровень удовлетворенности водителей и сбалансированная стоимость позволяют корейской модели уверенно опережать конкурентов в борьбе за покупателя.

Технологические альтернативы

Японский бестселлер Honda CR-V уверенно удерживает первые места во многих рейтингах надежности и практичности. Эксперты ценят этот автомобиль за максимально удобный и просторный салон, а также сбалансированные ходовые качества. Соотношение комфорта, безопасности и сохранения остаточной стоимости делает эту модель одним из лучших решений для повседневного использования в семье.

Немецкий представитель Volkswagen Tiguan старается не уступать японским конкурентам на мировом рынке. Кроссовер предлагает водителям изысканные материалы отделки салона, отличную управляемость и современные цифровые технологии. Большинство европейских и американских журналистов ставят Tiguan выше CX-5 благодаря лучшей эргономике и продуманной организации пространства для пассажиров.

Максимальная практичность

Кроссовер Hyundai Tucson уверенно замыкает список достойных соперников. Особенно высокие оценки получает его гибридная модификация, которая регулярно побеждает в сравнительных тестах автомобилей стоимостью до 40 000 долларов. Модель предлагает покупателям смелый футуристический дизайн, превосходную плавность хода и обширный перечень систем помощи водителю.

Различные автомобильные издания дают противоречивые оценки при сравнении Tucson и CX-5. Тем не менее, благодаря балансу между расходом топлива, простором в салоне и современным мультимедийным комплексом корейский кроссовер остается более рациональным вариантом для покупки.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как часто ломается подержанный кроссовер Mazda CX-5 второго поколения. Знание типичных особенностей модели позволяет найти экземпляр, который прослужит сотни тысяч километров без серьезных вмешательств.

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