Украинцев предупреждают о временном закрытии пункта пропуска Косино

Очередь из автомобилей на КПП. Фото иллюстративное: ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины сообщила о временном приостановлении работы пункта контрольно-пропускного пункта "Косино" на границе с Венгрией. Ограничение будет действовать во вторник, 18 марта.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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Во вторник, 18 марта, в период с 12:00 до 16:00, из-за технических работ, связанных с подключением системы бесперебойного питания, пропуск лиц и транспортных средств через этот пункт осуществляться не будет.

Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Пограничники рекомендуют учесть эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты для пересечения границы.

Напомним, пограничники обнародовали данные по очередям на пограничных КПП на выезде из Украины по состоянию на утро 18 марта.

Также стало известно, что в Одесской области реконструируют один из пунктов пропуска на границе.