Українців попереджають про тимчасове закриття пункту пропуску Косино

Перетин кордону з Угорщиною — один із КПП призупинить роботу
Державна прикордонна служба України повідомила про тимчасове призупинення роботи пункту контрольно-пропускного пункту "Косино" на кордоні з Угорщиною. Обмеження діятиме у вівторок, 18 березня.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
КПП "Косино" тимчасово не працюватиме
У вівторок, 18 березня, в період із 12:00 до 16:00, через технічні роботи, пов’язані з підключенням системи безперебійного живлення, пропуск осіб та транспортних засобів через цей пункт здійснюватися не буде.
Прикордонники рекомендують врахувати цю інформацію при плануванні поїздок та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для перетину кордону.
Нагадаємо, прикордонники оприлюднили дані щодо черг на прикордонних КПП на виїзді з України станом на ранок 18 березня.
Також стало відомо, що в Одеській області реконструюють один з пунктів пропуску на кордоні.
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