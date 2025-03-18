Українців попереджають про тимчасове закриття пункту пропуску Косино

Черга з автомобілів на КПП. Фото ілюстративне: ДПСУ

Державна прикордонна служба України повідомила про тимчасове призупинення роботи пункту контрольно-пропускного пункту "Косино" на кордоні з Угорщиною. Обмеження діятиме у вівторок, 18 березня.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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У вівторок, 18 березня, в період із 12:00 до 16:00, через технічні роботи, пов’язані з підключенням системи безперебійного живлення, пропуск осіб та транспортних засобів через цей пункт здійснюватися не буде.

Повідомлення ДПСУ. Фото: скриншот

Прикордонники рекомендують врахувати цю інформацію при плануванні поїздок та заздалегідь обирати альтернативні маршрути для перетину кордону.

Нагадаємо, прикордонники оприлюднили дані щодо черг на прикордонних КПП на виїзді з України станом на ранок 18 березня.

Також стало відомо, що в Одеській області реконструюють один з пунктів пропуску на кордоні.