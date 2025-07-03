Очереди на границе 3 июля — на одном из КПП есть ограничения движения

Очереди из автомобилей на границе. Фото: ГПСУ

Один из пунктов пропуска на границе Украины будет работать с ограничениями. Они будут действовать до пятницы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе 3 июля.

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Ограничения на границе с Румынией

Пограничники рассказали, что пункт пропуска на границе с Румынией будет работать с ограничениями. Речь идет о КПП "Солотвино — Сигету-Мармацией". Там временно приостановят оформление транспортных средств.

Сообщается, что такие ограничения будут действовать с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00. В то же время пешеходное сообщение будет работать без изменений.

Кроме того, в ГПСУ сообщили, что с 7 июля по 3 сентября здесь будут проводить ремонтные работы — реконструкцию моста через реку Тиса.

Напомним, утром 3 июля очереди из автомобилей были почти на всех КПП. Это связано с периодом отпусков.

Также мы сообщали, что украинцам за рубежом открыли доступ к цифровому нотариату. Возможность будет доступна в 40 посольствах и консульствах Украины по миру.