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Головна Авто Один із КПП працюватиме з обмеженнями — деталі від ДПСУ

Один із КПП працюватиме з обмеженнями — деталі від ДПСУ

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 21:36
Черги на кордоні 3 липня — на одному з КПП є обмеження руху
Черги з автівок на кордоні. Фото: ДПСУ

Один із пунктів пропуску на кордоні України працюватиме з обмеженнями. Вони діятимуть до п'ятниці.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі 3 липня.

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Обмеження на кордоні з Румунією

Прикордонники розповіли, що пункт пропуску на кордоні з Румунією працюватиме з обмеженнями. Йдеться про КПП  "Солотвино — Сігету-Мармацієй". Там тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів.

Повідомляється, що такі обмеження будуть діяти з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 15:00. Водночас пішохідне сполучення працюватиме без змін.

Крім того, у ДПСУ повідомили, що з 7 липня до 3 вересня тут проводитимуть ремонтні роботи — реконструкцію мосту через річку Тиса.  

Нагадаємо, зранку 3 липня черги з автомобілів були майже на всіх КПП. Це пов'язано з періодом відпусток. 

Також ми повідомляли, що українцям за кордоном відкрили доступ до цифрового нотаріату. Можливість буде доступна в 40 посольствах і консульствах України по світу.

кордон КПП Румунія автомобіль ДПСУ
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
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