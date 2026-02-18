Видео
Україна
Видео

На некоторых КПП есть пробки — очереди на границе Украины

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 14:02
Очереди на границе Украины 18 февраля — где водителям нужно долго ждать
Очереди на границе Украины. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Очереди на границе Украины в среду, 18 февраля, есть на четырех контрольных пунктах пропуска. Погранничики призывают водителей помнить о возможных сбоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 18 февраля

Сейчас очереди на границе зафиксированы на нескольких пунктах пропуска с Польшей, Словакией, Венгрией.

Черги на кордоні з Польщею 18 лютого

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 5 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Черги на кордоні зі Словаччиною 18 лютого

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 1 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).

Черги на кордоні з Угорщиною 18 лютого

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 2 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 18 лютого

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 18 лютого

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Пересечение границы украинцами

Гражданам Украины не требуется отдельное разрешение для пребывания в странах Шенгенской зоны. Также виза не требуется для въезда в европейские государства, с которыми действуют соответствующие соглашения. В большинстве стран разрешено находиться до 90 дней, а в отдельных — от 30 до 60. При пересечении границы необходимо предъявить определенный пакет документов.

При пересечении границы некоторым нужно проходить по "красному коридору". Это правило действует при наличии некоторых товаров.

А некоторых людей могуть не пустить в Румынию. При пересечении границы нужно собрать пакет документов.

граница автомобиль водители ГПСУ очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор
Автор:
Кира Топенко
