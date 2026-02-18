Відео
Черги на кордоні України — де доведеться довго чекати в заторах

Черги на кордоні України — де доведеться довго чекати в заторах

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 14:02
Черги на кордоні України 18 лютого — де зафіксовано затори
Черги на кордоні України. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Черги на кордоні України у середу, 18 лютого, зафіксовано на декількох контрольних пунктах пропуску. Водіям місцями доведеться чекати в заторах. Крім того, варто памʼятати про можливі збої в роботі електронних систем. 

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Черги на кордоні України 18 лютого

Наразі черги на кордоні зафіксовано на декількох пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною, Угорщиною. 

Черги на кордоні з Польщею 18 лютого

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 5 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

Черги на кордоні зі Словаччиною 18 лютого

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 1 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00 години).

Черги на кордоні з Угорщиною 18 лютого

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 2 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 18 лютого

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 18 лютого

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Перетин кордону українцями

Українцям не потрібен спеціальний дозвіл на перебування в країнах Шенгенської зони. Крім того, на кордоні не вимагають візу до європейських держав, з якими є відповідні угоди. У більшості європейських країн дозволений термін перебування становить до 90 днів, тоді як в окремих цей період обмежується 30–60 днями. На кордоні доведеться показати декілька документів.

Крім того, з декякими товарами необхідно проходити на кордоні "червоним коридором". Йдеться про зону спрощеного митного контролю, де потрібно декларувати майно.

Водночас деяких українців можуть не впустити до Румунії. Туристам потрібно зібрати всі документи, що вимагає прикордонний контроль.

кордон автомобіль водії ДПСУ черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
