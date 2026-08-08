Очереди на границе сегодня: пробки наблюдаются на десятках КПП
В субботу, 8 августа, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможных сбоев в работе электронных систем.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 8 августа
Сегодня, 8 августа, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопление автомобилей фиксируется на 14 контрольно-пропускных пунктах.
Очереди на границе с Польшей
- Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
- Устилуг — 65 легковых автомобилей, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Угринов — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Грушев — 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Краковец — 65 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Шегини — 45 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Смильница — 30 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Нижанковичи — 50 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- Малый Березный — 29 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Ужгород — 40 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- Тиса — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Вилок — 15 л/а, 0 пешеходов;
- Великая Паладь — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- Дяково — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
- Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Дяковцы — 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- Мамалыга — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Новини.LIVE сообщали, что 200 тысяч километров на одометре не означают, что подержанный автомобиль будет проблемным — гораздо важнее его техническое состояние и история обслуживания. Большое значение имеют условия эксплуатации, своевременная замена масла и обслуживание ключевых узлов, особенно во время крупного ТО. Перед покупкой автомобиля с таким пробегом эксперты советуют провести комплексную диагностику, проверить историю по VIN-коду и обязательно совершить тест-драйв.
Новини.LIVE также писали, что в Украине в бюджете до 8000 долларов можно найти немало надежных корейских автомобилей с пробегом. Среди рекомендуемых моделей — Hyundai Accent, Kia Rio, Hyundai Elantra и Hyundai Tucson, а лидерами рейтинга стали Kia Ceed и Hyundai i30. При выборе подержанного автомобиля эксперты советуют в первую очередь оценивать его техническое состояние, надежность двигателя и будущие расходы на обслуживание.
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