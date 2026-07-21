Очереди на границе: самые большие пробки на выезде в Польшу

Очереди на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Кира Топенко Редактор, ведущий эксперт "Авто"

Во вторник, 21 июля, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможных сбоев в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 21 июля

Сегодня, 21 июля, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на девяти контрольно-пропускных пунктах.

Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

Устилуг — 65 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Угринов — 45 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Краковец — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Шегини — 60 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Нижанкович — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Ужгород — 13 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Тиса — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

Косино — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Вилок — 10 л/а, 0 пешеходов;

Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;

Порубное — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Дяковцы — 0 л/а, 0 пешеходов.

Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что эксперт назвал семь подержанных автомобилей стоимостью до 4000 долларов, которые отличаются высокой надежностью и редко требуют дорогостоящего ремонта. В рейтинг вошли, в частности, Toyota Avensis, Chevrolet Lacetti, Ford Focus II, Opel Astra H и Audi A6 C4. Эти модели обладают большим ресурсом двигателей, однако перед покупкой рекомендуется проверить кузов на наличие коррозии и техническое состояние ключевых узлов.

Новини.LIVE также писали, что Mitsubishi Pajero IV сочетает в себе комфорт кроссовера с хорошими внедорожными возможностями, однако перед покупкой подержанного автомобиля стоит учесть его технические особенности. Самым надёжным считается бензиновый двигатель V6 объёмом 3,8 л, тогда как дизельный двигатель объёмом 3,2 л требует регулярного обслуживания. Наиболее распространёнными проблемами модели являются коррозия, неисправности электроники и дорогостоящий ремонт независимой подвески после большого пробега.