Надежные авто за 4000 долларов: ТОП-7 выносливых машин с пробегом

Toyota Avensis 2007 года. Фото: netcarshow.com

Покупка подержанного автомобиля при ограниченном бюджете часто превращается в поиск разумного компромисса между ценой, надежностью и внешним видом. Бюджет в 4000 долларов позволяет подобрать комфортную и надежную машину, которая не будет постоянно находиться на СТО. Эксперт составил рейтинг из семи замечательных моделей, которые выглядят дороже своей реальной стоимости и обладают огромным запасом прочности.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на канал AutoMess.

Японские фавориты

На первом месте оказалась Toyota Avensis (T250), для приобретения которой понадобится около 4500 долларов. Рестайлинговые версии с бензиновым двигателем объемом 1,8 л или дизелем 2.0 D4D способны пройти до 500 000 км без капитального ремонта. Автомобиль отличается тихим салоном бизнес-класса и двухзонным климат-контролем. Слабыми местами являются выгорание линз в фарах и износ втулки рулевой рейки.

Седьмое место занимает рестайлинговая Mazda 3 (BK) 2006–2009 годов. Лучшим выбором является бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,6 л с чугунным блоком и цепным ГРМ, который прослужит более 250 000 км. Двигатель расходует 9,5 л/100 км в городе и 6–7 л/100 км на трассе. При покупке важно осмотреть задние лонжероны и крепления подрамника на наличие коррозии.

Немецкое качество

Пятое место занимает Opel Astra H с бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, которые проходят по 350–400 000 км. Они расходуют от 10 до 12 л/100 км в городе, а кузов с двусторонним гальваническим цинкованием не гниет при отсутствии ДТП. При осмотре следует избегать роботизированной коробки Easytronic и проверять прокладки теплообменника.

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Легендарная Audi A6 (C4) занимает шестое место как единственный надежный автомобиль премиум-класса в этом ценовом диапазоне. Лучшими агрегатами являются дизель 2.5 TDI с ресурсом в миллион километров и бензиновые V6 объемом 2,6 или 2,8 л, которые хорошо работают с ГБО. Полностью оцинкованный кузов прекрасно противостоит коррозии, а система полного привода Quattro с механическим дифференциалом Torsen практически вечна.

Практичные варианты

Серебро рейтинга завоевал Chevrolet Lacetti, который считается королем практичности. Бензиновые двигатели объёмом 1,6 и 1,8 л проходят до 400 000 км, хотя расходуют в городе до 11–14 л/100 км. Задняя независимая подвеска делает ход мягким, а её ремонт стоит копейки. Главными минусами являются протечка прокладки клапанной крышки, и риск наткнуться на бывшее в эксплуатации такси.

Третье место занял Ford Focus II в богатой комплектации Titanium. Бензиновый двигатель объемом 1,6 л и дизель 1.8 TDCi отличаются высокой надежностью и расходом около 9 л/100 км в городе. Задняя многорычажная подвеска Control Blade обеспечивает отличную управляемость. Среди недостатков выделяются сбои в работе платы приборной панели и зазоры на стыках бамперов с крыльями.

На четвертом месте оказалась Hyundai Sonata (EF) с плавной подвеской и комфортным салоном. Бензиновые двигатели объемом 2 и 2,7 л V6 проходят по полмиллиона километров, потребляя в городе от 11 до 15 л/100 км. При выборе нужно тщательно проверять состояние переднего и заднего подрамников, а также передних колесных арок на наличие ржавчины.

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