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Главная Авто Очереди на границе: самые большие пробки на выезде в Польшу

Очереди на границе: самые большие пробки на выезде в Польшу

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 14:56
Пробки на выезде в Польшу: очереди на границе 21 июля
Очереди на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

Во вторник, 21 июля, на границе Украины наблюдаются очереди на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможных сбоев в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, сообщает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 21 июля

Сегодня, 21 июля, по состоянию на 12:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на девяти контрольно-пропускных пунктах.

Черги на кордоні з Польщею 21 липня

Очереди на границе с Польшей

  • Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);
  • Устилуг — 65 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Угринов — 45 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Краковец — 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Шегини — 60 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Смильница — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Нижанкович — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 21 липня

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Очереди на границе со Словакией

  • Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Ужгород — 13 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 21 липня

Очереди на границе с Венгрией

  • Тиса — 0 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • Косино — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Вилок — 10 л/а, 0 пешеходов;
  • Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 21 липня

Очереди на границе с Румынией

  • Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • Порубное — 25 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Дяковцы — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 21 липня

Очереди на границе с Молдовой

  • Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • Сокиряны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что эксперт назвал семь подержанных автомобилей стоимостью до 4000 долларов, которые отличаются высокой надежностью и редко требуют дорогостоящего ремонта. В рейтинг вошли, в частности, Toyota Avensis, Chevrolet Lacetti, Ford Focus II, Opel Astra H и Audi A6 C4. Эти модели обладают большим ресурсом двигателей, однако перед покупкой рекомендуется проверить кузов на наличие коррозии и техническое состояние ключевых узлов.

Новини.LIVE также писали, что Mitsubishi Pajero IV сочетает в себе комфорт кроссовера с хорошими внедорожными возможностями, однако перед покупкой подержанного автомобиля стоит учесть его технические особенности. Самым надёжным считается бензиновый двигатель V6 объёмом 3,8 л, тогда как дизельный двигатель объёмом 3,2 л требует регулярного обслуживания. Наиболее распространёнными проблемами модели являются коррозия, неисправности электроники и дорогостоящий ремонт независимой подвески после большого пробега.

Польша очереди на границе выезд за границу
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
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