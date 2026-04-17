Главная Авто Очереди на границе: самые большие пробки на выезде в Польшу

Очереди на границе: самые большие пробки на выезде в Польшу

Дата публикации 17 апреля 2026 11:17
Проверка документов у водителей во время пересечения границы. Фото: ГПСУ/Facebook

В пятницу, 17 апреля, очереди на границе Украины фиксируются на семи контрольно-пропускных пунктах (КПП). Учитывая это водителям стоит заблаговременно планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 17 апреля

Сегодня, 17 апреля, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопление автомобилей есть на семи контрольно-пропускных пунктах. Речь идет об Устилуге, Угринов, Грушев, Краковец, Шегини, Ужгород и Тису.

Черги на кордоні з Польщею 17 квітня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 50 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 55 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 17 квітня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).

Черги на кордоні з Угорщиною 17 квітня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 9 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 17 квітня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 17 квітня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что автомобильный аккумулятор обычно служит 4-5 лет или до 100 тысяч километров пробега. Его ресурс зависит от условий эксплуатации, стиля поездок и состояния электросистемы авто. Если батарея приближается к этому возрасту или пробегу, стоит заранее подумать о ее замене.

Также Новини.LIVE информировали, что электрический ручной тормоз давно стал стандартом в современных автомобилях и заменил классический рычаг. Он работает автоматически, фиксируя авто после остановки двигателя и уменьшая риск самопроизвольного отката. В то же время система сложнее механической и в случае разряженного аккумулятора или поломки может потребовать диагностики.

Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко
