Очереди на границе: пробки фиксируются на восьми КПП

Проверка документов у водителей на границе. Фото: ГПСУ/Facebook

В среду, 15 апреля очереди на границе Украины фиксируются на восьми контрольно-пропускных пунктах (КПП). Водителям советуют заблаговременно планировать поездки из-за возможной нестабильной работы электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 15 апреля

Сегодня, 15 апреля, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются очереди на выезд. Скопление автомобилей есть на восьми контрольно-пропускных пунктах. Речь идет об Устилуг, Угринов, Грушев, Краковец, Шегини, Малый Березный, Ужгород, Тиса.

"Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 40 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Читайте также:

"Малый Березный" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 10 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00 часов).

"Тиса" — 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали о дизельном авто, которое может проехать до 300 000 км без серьезных поломок. Это Opel Astra с двигателем 1.7 CDTI от Isuzu. Такие машины до сих пор пользуются спросом на вторичном рынке, несмотря на переход на электрокары.

Также Новини.LIVE писали, что большинство водителей проверяют шины неправильно и даже не догадывается об этом. Один из важнейших моментов — контроль давления воздуха, который напрямую влияет на безопасность и расход топлива. Давление в шинах нужно проверять еженедельно, ведь воздух постепенно выходит даже тогда, когда авто стоит.