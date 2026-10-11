Очереди на границе 11 октября: на каких КПП образовались пробки

Очереди на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В воскресенье, 11 октября, очереди на границе Украины наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов (КПП). Больше всего автомобилей — на выезде в Польшу. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки из-за возможных сбоев в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпограничной службы Украины — Западная граница, пишет Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 11 октября

Сегодня, 11 октября, по состоянию на 9:00 на границе Украины наблюдаются незначительные очереди на выезд. Скопления автомобилей наблюдаются на ряде контрольно-пропускных пунктов.

Ягодин — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется);

Устилуг — 30 легковых автомобилей, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Угринов — 0 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

Рава-Русская — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Грушев — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Краковец — 0 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Шегини — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Смильница — 0 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Нижанковичи — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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Малый Березный — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Ужгород — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Малые Селменцы — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Тиса — 3 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Дзвинково — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

Косино — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

Лужанка — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Вилок — 15 л/а, 0 пешеходов;

Великая Паладь — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Дяково — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

Солотвино — 0 л/а, 0 пешеходов;

Порубное — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Красноильск — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Дяковцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Мамалига — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Кельменцы — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Росошаны — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Сокиряны — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Новини.LIVE сообщали, что гибридные автомобили отличаются экономичным расходом топлива, однако имеют ряд недостатков, которые стоит учесть перед покупкой. Из-за сложной конструкции, дополнительного веса и дорогих компонентов их обслуживание и ремонт могут обходиться дороже. Больше всего преимущества гибридов заметны в городских пробках, тогда как на скоростных трассах экономия топлива может быть меньше.

Новини.LIVE также писали, что в 2026 году украинским покупателям будут доступны различные семейные кроссоверы, сочетающие просторный салон, комфорт и современные технологии. Среди пяти моделей, на которые стоит обратить внимание, — Nissan X-Trail, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Honda CR-V и Škoda Kodiaq. Они отличаются силовыми установками, расходом топлива, количеством мест и наличием полного привода.