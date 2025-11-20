Очереди на границе по состоянию на сейчас - обновленная информация

Очереди на границе — какая ситуация на пунктах пропуска сегодня
Пограничники обнародовали актуальную информацию об очередях на границе Украины по состоянию на 20 ноября, отметив уровень загруженности направлений и наличие очередей на каждом направлении. Путешественников призывают учитывать возможные перебои в работе электронных систем контрольных служб, которые могут повлиять на скорость оформления.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 20 ноября
По сообщениям пограничников, в 09:00 известно, что на пяти КПП есть очередь из автомобилей.
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" - 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" - 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Краковец" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" - 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Нижанковичи" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Смильница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Ужгород" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" - 8 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Дзвонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
- "Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
- "Лужанка" - 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Вилок" - 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).
Очереди на границе с Румынией
- "Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;
- "Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
