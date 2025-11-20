Очереди на границе по состоянию на сейчас - обновленная информация

Пограничники на КПП проверяют документы. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Пограничники обнародовали актуальную информацию об очередях на границе Украины по состоянию на 20 ноября, отметив уровень загруженности направлений и наличие очередей на каждом направлении. Путешественников призывают учитывать возможные перебои в работе электронных систем контрольных служб, которые могут повлиять на скорость оформления.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины - Западная граница.

Очереди на границе Украины 20 ноября

По сообщениям пограничников, в 09:00 известно, что на пяти КПП есть очередь из автомобилей.

"Ягодин" - 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" - 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" - 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Нижанковичи" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Смильница" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Малый Березный" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Малые Селменцы" - 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

"Тиса" - 8 л/а, 1 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Дзвонковое" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);

"Косино" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);

"Лужанка" - 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Вилок" - 10 л/а, 0 пешеходов;

"Большая Паладь" - 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

"Дьяково" - 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Солотвино" - 0 л/а, 0 пешеходов;

"Порубное" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Красноильск" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Дяковцы" - 0 л/а, 0 пешеходов.

"Мамалыга" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Кельменцы" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Росошаны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

"Сокиряны" - 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

