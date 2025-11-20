Відео
Україна
Головна Авто Черги на кордоні — яка ситуація на пунктах пропуску сьогодні

Черги на кордоні — яка ситуація на пунктах пропуску сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 13:04
Оновлено: 13:04
Черги на кордоні станом на зараз — оновлена інформація
Прикордонники на КПП перевіряють документи. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Прикордонники оприлюднили актуальну інформацію про черги на кордоні України станом на 20 листопада, зазначивши рівень завантаженості напрямків і наявність черг на кожному напрямку. Мандрівників закликають враховувати можливі перебої в роботі електронних систем контрольних служб, які можуть вплинути на швидкість оформлення.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон.

Читайте також:

Черги на кордоні України 20 листопада

За повідомленнями прикордонників, о 12:00 відомо, що на п'ятьох КПП є черга з автомобілів. 

Черги на кордоні з Польщею 18 листопада

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 18 листопада

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 18 листопада

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 8 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 10 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 18 листопада

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне"  — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 18 листопада

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про порядок огляду особистих речей громадян на кордоні та випадки, коли прикордонники можуть здійснювати такі перевірки.

Раніше ми також інформували про максимальну суму готівки, яку дозволено вивозити з України — ці правила можуть стати критичними під час перетину кордону.

кордон прикордонники ДПСУ черги на кордоні виїзд за кордон
Кіра Топенко - Редактор
Автор:
Кіра Топенко
